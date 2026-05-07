Mutternacht: Blick auf Afghanistan- Wenn Mutterschaft zur Lebensgefahr wird

Wien (OTS) -

Am Vorabend des Muttertags lädt die österreichische Plattform Mutternacht zur Vorführung des Dokumentarfilms „Die letzte Botschafterin“ in das CineCenter Wien ein. Im Anschluss diskutieren Botschafterin Manizha Bakhtari und Regisseurin Natalie Halla über die humanitäre und politische Lage vor Ort. Die Moderation übernimmt Mitbegründerin der Plattform Mutternacht und SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr.

„Gemeinsam mit der ÖGF habe ich die Plattform Mutternacht 2011 ins Leben gerufen, weil Mutterschaft in vielen Ländern des Globalen Südens noch immer lebensgefährlich ist. Müttersterblichkeit ist kein Schicksal, sondern ein vermeidbares Unrecht. Filme wie ‚Die letzte Botschafterin‘ zeigen eindringlich, was es bedeutet, wenn Frauen in Ländern wie Afghanistan ihre grundlegendsten Rechte verlieren. Die Mutternacht bringt dieses Thema jährlich in die Öffentlichkeit – und fordert von Österreich, seiner internationalen Verpflichtung zur Senkung der Müttersterblichkeit nachzukommen“, sagt Petra Bayr.

Der Film erzählt die Geschichte von Manizha Bakhtari, der letzten offiziell ernannten Botschafterin Afghanistans. „Ich wollte die Stimmen der Mädchen in Afghanistan verstärken und der Welt die Geschichte meines Landes durch diesen Dokumentarfilm erzählen – insbesondere in einer Zeit, in der wir schwerwiegende und systematische Menschenrechtsverletzungen erleben, vor allem gegen Mädchen, deren Zugang zu Bildung, Freiheit und grundlegender Würde massiv eingeschränkt wurde“, so Manizha Bakhtari.

Natalie Halla, Regisseurin des Films, ergänzt: „Als Mutter von drei schulpflichtigen Kindern und als Filmemacherin konnte ich es nicht ertragen, nichts für die Millionen von Frauen und Mädchen in Afghanistan zu tun, die seit August 2021 von den Taliban eingesperrt sind. Ich wollte diesen Film machen, um das Schweigen über ihr Schicksal zu brechen, indem ich die Geschichte von Manizha Bakhtari erzähle, der mutigsten Frau, der ich je begegnet bin.“

Filmvorführung „Die letzte Botschafterin“ mit anschließender Gesprächsrunde

Samstag, 9. Mai 2026 I 17:00 Uhr I CineCenter, Fleischmarkt 6, 1010 Wien

Eintritt frei. Aufgrund der limitierten Plätze ist eine Anmeldung erforderlich unter folgendem Link . Sind die Freiplätze vergeben, ist weiterhin ein regulärer Ticketkauf möglich.