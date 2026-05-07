  • 07.05.2026, 12:39:02
  • /
  • OTS0126

AK: Ausbildungspflicht bis 18 – Tausende Jugendliche finden dennoch keinen Platz

Beratungstag am 12. Mai für Jugendliche, Eltern und Interessierte

Wien (OTS) - 

Aktuell suchen mehr als 23.000 Jugendliche in Österreich eine Lehrstelle (genau: 23.302, Stand April 2026). Gleichzeitig gilt die Ausbildungspflicht bis 18 Jahre. Was tun, wenn Jugendliche keinen Lehr- oder Schulplatz finden? Genau hier setzt der Beratungstag ‚Ausbildung bis 18‘ an.

Der Beratungstag ‚Ausbildung bis 18‘ wird von der Arbeiterkammer Wien, dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, dem Sozialministeriumservice Wien und der Bildungsdirektion Wien organisiert.

Jugendliche und ihre Eltern werden darin unterstützt, sich in einer schwierigen Übergangsphase zu orientieren und vielleicht sogar noch einen Platz für den Herbst zu finden.

Beratung für Jugendliche, Eltern und Interessierte

Am 12. Mai sind Jugendliche, Eltern und Interessierte, die einen Schul- oder Lehrplatz suchen, von 13:00 bis 17:00 Uhr ins Bildungszentrum der AK Wien eingeladen. Vor Ort beraten das Jugendcoaching, die AusbildungsFit-Projekte, Träger der überbetrieblichen Lehrausbildung, das Arbeitsmarktservice (U25), die Bildungsberatung und die Schulpsychologie der Wiener Bildungsdirektion sowie zahlreiche weitere Institutionen.

Geboten werden persönliche, maßgeschneiderte und mehrsprachige Beratungen zu Lehrausbildung und Bildungswegen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, verschiedene Ausbildungsfelder praktisch auszuprobieren und kennenzulernen. Der Eintritt ist frei.

AK-Beratungstag "Ausbildung bis 18" – tausende Jugendliche finden dennoch keinen Platz

AK-Beratungstag am 12. Mai für Jugendliche, Eltern und Interessierte Medientermine gerne auf Anfrage. Wir würden uns freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

Datum: 12.05.2026, 13:00 Uhr - 12.05.2026, 17:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Wien Bildungszentrum
Theresianumgasse 16–18
1040 Wien
Österreich

URL: https://beratungstag-ausbildungbis18.at

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Christine Newald
Telefon: +43 150165 11142 Mobil +43 664 88957712
E-Mail: [email protected]
Website: http://wien.arbeiterkammer.at

Ausschließlich für Medienanfragen!

Für alle anderen Anfragen: So erreichen Sie uns:
http://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Dienstag, 12.05.2026, 13:00]

Arbeiterkammer Wien

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Christine Newald
Telefon: +43 150165 11142 Mobil +43 664 88957712
E-Mail: [email protected]
Website: http://wien.arbeiterkammer.at

Ausschließlich für Medienanfragen!

Für alle anderen Anfragen: So erreichen Sie uns:
http://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright