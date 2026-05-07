  • 07.05.2026, 12:32:32
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Erlebe mit Fuxi & Bruno dein Sommer-Abenteuer im Salzburger Lammertal

Fuxis Erlebnisweg in Annaberg-Lungötz und Brunos Bergwelt in Russbach
Annaberg-Lungötz (OTS) - 

Zwei Erlebniswelten – ein großes Abenteuer: Im Salzburger Lammertal warten mit dem neuen Fuxis Erlebnisweg in Annaberg-Lungötz und Brunos Bergwelt in Russbach gleich zwei besondere Highlights auf Familien.

Am Fuxis Erlebnisweg, direkt bei der Bergstation der Donnerkogelbahn, wird Wandern zur Entdeckungsreise. Der schlaue kleine Fuchs begleitet Kinder entlang abwechslungsreicher Stationen, bei denen geklettert, balanciert und gerätselt wird. Spielerisch lernen sie dabei die Tier- und Pflanzenwelt kennen und können ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Bewegung, Spaß und Natur greifen hier perfekt ineinander. www.annaberg-lungoetz.com

In Brunos Bergwelt geht es mit der Hornbahn entspannt hinauf in luftige Höhen. Oben wartet Bruno, der freundliche Bär, mit Kletterelementen, Wasserspielen und interaktiven Erlebnisstationen. Hier können sich Kinder austoben, Neues ausprobieren und die Berge mit allen Sinnen erleben, immer begleitet von einem beeindruckenden Panorama. www.russbach.info

Das Besondere: Beide Erlebniswelten lassen sich ganz einfach verbinden. Über einen familienfreundlichen Wanderweg können kleine Abenteurer von Fuxi zu Bruno wandern – oder umgekehrt. So entsteht ein abwechslungsreicher Tag voller Bewegung, Spiel und gemeinsamer Erlebnisse. Dank der TennengauPlus Card sind die Kinderfahrten mit der Donnerkogelbahn und der Hornbahn gratis.

Fuxi und Bruno, das tierisch starke Duo zeigen, wie spannend und lebendig ein Sommer in den Bergen sein kann – naturnah und voller unvergesslicher Momente für die ganze Familie.

Rückfragen & Kontakt

TVB Annaberg-Lungötz Lammertal · Tel.: +43 6463 8690
E-Mail: [email protected]
Website: www.annaberg-lungoetz.com

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