FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Bundesparteiobmann Herbert Kickl und Buchautor Gerald Grosz

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl und Buchautor Gerald Grosz kann unter diesem Link downgeloadet werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20260507aO8ssvoN/I1fRfazv

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.