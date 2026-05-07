- 07.05.2026, 12:27:32
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Bundesparteiobmann Herbert Kickl und Buchautor Gerald Grosz
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl und Buchautor Gerald Grosz kann unter diesem Link downgeloadet werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20260507aO8ssvoN/I1fRfazv
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