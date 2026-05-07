Der ORF gratuliert Senta Berger zum 85. Geburtstag

Wien (OTS) -

Mit Porträts, Filmhighlights und einer Ö1-„Menschenbilder“-Ausgabe gratuliert der ORF im Rahmen eines umfangreichen Programmschwerpunkts Schauspielstar Senta Berger, die am Mittwoch, dem 13. Mai 2026, ihren 85. Geburtstag feiert: Am Sonntag, dem 10. Mai, zeigt ORF 2 im „dokFilm“ um 23.05 Uhr das bereits zum 80. Geburtstag entstandene Künstlerporträt „Fliegen Lernen – Senta Berger“ (ebenfalls am 16. Mai um 13.20 Uhr in ORF III). ORF 2 würdigt die Jubilarin am Donnerstag, dem 14. Mai, um 9.05 Uhr außerdem mit dem Doku-Dacapo „Mit Senta Berger durch ihr Hietzing“ und Spielfilmen zum Wiedersehen. Ein Spielfilmreigen steht am Sonntag, dem 10. Mai, und Samstag, dem 16. Mai, auch auf dem Programm von ORF III. Die Ö1-„Menschenbilder“ gratulieren am Sonntag, dem 10. Mai, um 14.05 Uhr zum 85. Geburtstag.

„dokFilm: Fliegen Lernen – Senta Berger“ und „Mit Senta Berger durch ihr Hietzing“ in ORF 2

Zum Auftakt des ORF-Schwerpunkts zeigt „dokFilm“ am Sonntag, dem 10. Mai, um 23.05 Uhr in ORF 2 das bereits zum 80. Geburtstag entstandene TV-Porträt „Fliegen Lernen – Senta Berger“, das deren Karriere nachzeichnet und u. a. die beiden erwachsenen Söhne des Weltstars – die Schauspieler Simon und Luca Verhoeven – sowie die langjährigen Film- und Fernsehpartner Mario Adorf und Friedrich von Thun zu Wort kommen lässt. Ein Dacapo der Dokumentation gibt es am Feiertag, Donnerstag, dem 14. Mai, um 13.10 Uhr in ORF 2. Zuvor erinnert sich die Jubilarin in dem ebenfalls zum 80. Geburtstag 2021 adaptierten Bezirksporträt „Mit Senta Berger durch ihr Hietzing“ (9.05 Uhr) gemeinsam mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer und der damaligen Direktorin des Technischen Museums Gabriele Zuna-Kratky an ihre Zeit im Bezirk.

Filmklassiker zum Wiedersehen in ORF 2

Am Donnerstag, dem 14. Mai, empfiehlt Senta Berger um 9.50 Uhr in ORF 2 als Bestsellerautorin Karina Norden „Probieren Sie’s mit einem Jüngeren“. Um 11.15 Uhr begibt sich die Jubilarin in „Bella Ciao“ auf turbulente Urlaubsfahrt nach Sizilien. „Mama kommt!“ heißt es, wenn Senta Berger um 13.55 Uhr in der gleichnamigen ORF/ZDF-Komödie als übergriffige Supermami das Leben ihrer – von Anja Kling gespielten – Tochter gehörig auf den Kopf stellt und auch selbst so manches Geheimnis hütet. „Die Hochzeit meiner Eltern“ steht bevor, wenn Betty (Senta Berger) und Peter (Günther Maria Halmer) um 20.15 Uhr in der gleichnamigen ORF/ZDF-Familienkomödie nach 45 gemeinsamen Jahren ihre Beziehung amtlich machen und mit dieser und so manch anderen Überraschungen für Chaos in der Familie sorgen.

ORF III mit Spielfilmen und „Fliegen Lernen – Senta Berger“

ORF III gratuliert Senta Berger zum 85. Geburtstag mit zahlreichen Spielfilmen, die die schauspielerische Vielseitigkeit der Künstlerin eindrucksvoll unter Beweis stellen. Zu sehen sind am Sonntag, dem 10. Mai, das bewegende Drama „Mein Sohn ist kein Mörder“ (21.20 Uhr) über eine Mutter, die unbeirrt an die Unschuld ihres Sohnes glaubt, gefolgt vom Drama „Lamorte“ (22.55 Uhr), in dem ein folgenschweres Maturatreffen von zwölf Frauen im Mittelpunkt steht. Am Freitag, dem 15. Mai, zeigt die TV-Komödie „Trennungsfieber“ (20.15 Uhr) humorvolle Verwicklungen rund um das kriselnde Eheleben zweier Anwälte, während danach „Scharf aufs Leben“ (21.50 Uhr) das Motto einer geschiedenen Mittfünfzigerin ist, die überraschend als Model den Sprung ins Rampenlicht wagt.

Am Samstag, dem 16. Mai, bringt ORF III ebenfalls das Porträt „Fliegen Lernen – Senta Berger“ (13.20 Uhr), ehe der turbulente Zweiteiler „Die Nacht der Nächte“ (16.20 Uhr) und „Bella Ciao“ (17.50 Uhr) die Flucht einer frustrierten Anwaltsgattin aus dem luxuriös-tristen Alltag schildert. Am Sonntag, dem 17. Mai, wagt Senta Berger in „Zimmer mit Frühstück“ (15.45 Uhr) einen charmanten Neuanfang nach dem Ehe-Aus, gefolgt von den bereits in ORF 2 gezeigten Komödien „Mama kommt!“ (17.10 Uhr) und „Probieren Sie’s mit einem Jüngeren“ (18.45 Uhr). Den Abschluss des Programmschwerpunkts bildet am selben Abend der raffinierte Krimi „Mit teuflischen Grüßen“ (23.25 Uhr), in dem Senta Berger an der Seite von Alain Delon glänzt.

Ö1-„Menschenbilder“

Zum 85. Geburtstag von Senta Berger bringen die Ö1-„Menschenbilder“ am Sonntag, dem 10. Mai (14.05 Uhr), die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2021. Anlässlich ihres 80. Geburtstags besuchte Heinz Janisch die Schauspielerin in München. Damals bekannte sie: „Ich glaube, dass ich ein Glückskind bin. Ich glaube aber auch, dass ich gelernt habe, die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen.“

Alle Programmpunkte sind auf ORF ON im Live-Stream sowie on demand (sofern entsprechende Online-Lizenzrechte vorhanden) abrufbar.