„Vienna: 12 Points“ – W24 im ESC-Fieber

Wien, Hietzing (OTS) -

Unter dem Motto „Vienna: 12 Points“ widmet sich der Wiener Stadtsender W24 dem 70. Eurovision Song Contest in Wien. Als offizieller Medienkooperationspartner des ORF begleitet W24 das internationale Musikevent mit TV-Sondersendungen, Reportagen, Online-Schwerpunkten und Social-Media-Content.

Der Eurovision Song Contest startet mit dem Eintreffen der Delegationen am Wiener Rathausplatz, das Finale findet in der Wiener Stadthalle statt.

Unter dem Claim „Vienna: 12 Points“ erhält die ESC-Berichterstattung von W24 eine eigene grafische Corporate Identity für TV, Online und Social Media und verweist auf die Bedeutung des Großevents für Wien. Zudem verlost W24 im Rahmen der Kooperation mit dem ORF ESC-Tickets an seine Zuseher*innen und erhält exklusiven Foto- und Videocontent.

„Der Eurovision Song Contest ist weit mehr als ein Musikevent – er ist ein internationales Schaufenster für Wien. Mit ‚Vienna: 12 Points‘ wollen wir gemeinsam mit W24 die Begeisterung und Vielfalt dieser besonderen Woche auf allen Plattformen erlebbar machen“, so Marcin Kotlowski, Geschäftsführer von WH Media.

„Mit ‚Vienna: 12 Points‘ wollen wir das einzigartige ESC-Gefühl direkt aus Wien zu unserem Publikum transportieren. W24 zeigt die Stadt bunt, international und voller Emotionen – nah an den Menschen und am Geschehen. Außerdem haben wir mit Peter Schreiber einen ausgezeichneten ESC-Experten an Bord“, freut sich W24-Chefredakteur Hannes Huss.

Umfangreiche Eigenproduktionen rund um den ESC

Im Zentrum der Berichterstattung stehen mehrere eigens produzierte Formate. Den Auftakt macht ein 90-minütiges W24-Spezial zum Thema „Der Song Contest in Wien“, moderiert von Gerhard Koller.

Ergänzend dazu produziert W24 die Reportagen „Wirtschaftsfaktor ESC“ sowie „Die ganze Welt in Wien“, die die wirtschaftliche Bedeutung des Mega-Events und die internationale ESC-Fancommunity in Wien beleuchten.

Während der ESC-Woche sendet W24 von Montag bis Freitag um 19 Uhr fünf Sonderausgaben von „24 Stunden Wien – Vienna: 12 Points“ mit News, Studiogesprächen und Live-Eindrücken vom Rathausplatz, der Stadthalle und aus den Wiener Grätzln. Moderiert werden die Sendungen von Michael Fahrner-Glatz, Alessa Däger und Juliane Ahrer.

ESC-Experte Peter Schreiber berichtet direkt vom Wiener Rathausplatz und interviewt Fans, Künstler*innen und Delegationsmitglieder vor dem weithin sichtbaren W24-Würfel. Außenreporterin Jacqueline Knollmayr begleitet den Fan-Ansturm für TV und Online.

Ein besonderes Highlight der diesjährigen Berichterstattung ist Influencer und ESC-Kenner Michael Buchinger. Er berichtet exklusiv für W24 von den angesagtesten ESC-Partys und Fan-Events Wiens und liefert Stimmen, Stimmungen und Eindrücke direkt aus der Community. Mit seinem humorvollen Zugang bringt Buchinger den Eurovision-Spirit auch auf die Social-Media-Kanäle von W24 und spricht besonders ein junges, digitales Publikum an.

Eigene ESC-Onlinewelt auf w24.at

Auf www.w24.at entsteht eine eigene Online-Rubrik unter dem Titel „Vienna: 12 Points“. Dort finden Zuschauer*innen sämtliche Beiträge, Reportagen, Sondersendungen und Gewinnspiele rund um den Eurovision Song Contest gebündelt.

W24 setzt dabei auf eine Berichterstattung, die humorvoll, informativ und authentisch den ESC in Wien begleitet und die Stadt als weltoffene Gastgeberin präsentiert. Die Gesamtkoordination der ESC-Berichterstattung übernimmt Chefredakteur Hannes Huss.

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