Aviso: Jüdischer Friedhof Währing: Sanierung Ältester Teil geschafft!

Wien (OTS) -

Der 2017 gegründete Verein „Rettet den Jüdischen Friedhof Währing“ hat es sich zum Ziel gesetzt, den kulturhistorisch bedeutsamen Jüdischen Friedhof Währing wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nach der Eröffnung des Ausstellungsraums 2023 feiern wir nun einen Meilenstein in der Instandsetzung des Friedhofs.



Der Verein und die Israelitische Kultusgemeinde Wien laden die Medien herzlich zu einem kleinen Festakt ein!



Zeit: Mittwoch, 13. Mai 2026, 14:00 Uhr Ort: Tahara-Haus des jüdischen Friedhofs Währing, Schrottenbachgasse 3, 1190 Wien



Ablauf:

Begrüßung: Dr. Jennifer Kickert, stv. Obfrau

Vorstellung Verein: Günther Havranek, Obmann

Rechtliche Grundlagen der Instandsetzung: Dr. Ariel Muzicant, stv. Obmann

Musikalische Begleitung: Aliosha Biz



Der älteste Abschnitt des Jüdischen Friedhofs Währing mit der ersten dokumentierten Bestattung von 1784 liegt westlich der Hauptallee und umfasst mit etwa 6.500m2 knapp ein Drittel des heute noch erhaltenen Friedhofsareales.

In diesem Abschnitt konnten 2025 die Sanierungsarbeiten an den 2.287 noch aufgefundenen Grabsteinen abgeschlossen werden. Historische Aufzeichnungen nennen hier 2.366 Grabstätten.

Die Grabdenkmäler wurden in allen für die Epoche typischen Stilen gestaltet. Allerdings konnten sich zwei Drittel der Verstorbenen keinen Grabstein leisten. Aufzeichnungen belegen die Verwendung von Blechtafeln und Holzpfählen als Grabmarkierungen, die jedoch nicht mehr erhalten sind.



Im Anschluss an die Eröffnung besteht die Möglichkeit zu Gesprächen mit den Mitgliedern des Vereinsvorstands sowie zur Besichtigung des Friedhofs mit den bisher erfolgten Sanierungsschritten.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!