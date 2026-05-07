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Alf Poier Ausstellung mit ESC Touch bis 30.5.2026

„Cosmo hat den Tanzschein, Poier hat den Kunstschein!“

Alf Poier mit seiner Muku-Muku
Wien (OTS) - 

ALF POIER zeigt bei seiner Verkaufsausstellung in der Galerie Kaiblinger nicht nur neue Bilder und Zeichnungen, sondern auch Original Requisiten des Auftritts beim ESC 2003 in Riga. Erstmals wird u. a. die berühmt berüchtigte „Muku - Muku“ (aus dem Kabarettprogramm Mitsubischi) ausgestellt.

Alf Poier „Cosmo hat den Tanzschein, Poier hat den Kunstschein!“

ALF POIER zeigt bei seiner Ausstellung in der Galerie Kaiblinger nicht nur neue Bilder und Zeichnungen, sondern auch Original Requisiten des Auftritts beim ESC 2003 in Riga.

Datum: 08.05.2026, 10:00 Uhr - 30.05.2026, 18:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: Galerie Kaiblinger
Spiegelgasse 21
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.galerie-kaiblinger.at

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