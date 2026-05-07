Alf Poier Ausstellung mit ESC Touch bis 30.5.2026

Wien (OTS) -

ALF POIER zeigt bei seiner Verkaufsausstellung in der Galerie Kaiblinger nicht nur neue Bilder und Zeichnungen, sondern auch Original Requisiten des Auftritts beim ESC 2003 in Riga. Erstmals wird u. a. die berühmt berüchtigte „Muku - Muku“ (aus dem Kabarettprogramm Mitsubischi) ausgestellt.

Alf Poier „Cosmo hat den Tanzschein, Poier hat den Kunstschein!“

ALF POIER zeigt bei seiner Ausstellung in der Galerie Kaiblinger nicht nur neue Bilder und Zeichnungen, sondern auch Original Requisiten des Auftritts beim ESC 2003 in Riga.

Datum: 08.05.2026, 10:00 Uhr - 30.05.2026, 18:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: Galerie Kaiblinger

Spiegelgasse 21

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.galerie-kaiblinger.at