Öffentlicher Rückruf: Spaghettilöffel

Wien (OTS) -

Die TEDi Warenhandels GmbH informiert über den Rückruf von Spaghettilöffeln mit der Artikelnummer 55272001001000000100, die im Zeitraum vom 06.06.2024 bis zum 06.05.2026 in den TEDi-Filialen verkauft wurden. Bei Analysen der Spaghettilöffel, die von der RENA Küchenhelfer GmbH, Langenalber Str. 103, 75334 Straubenhardt stammen, wurden erhöhte Werte an primären aromatischen Aminen festgestellt. Diese Stoffe können gesundheitsgefährdend sein.

Betroffen sind alle Spaghettilöffel, die im genannten Verkaufszeitraum erworben wurden. Von einer weiteren Verwendung der Spaghettilöffel wird abgeraten. Die Kunden können die Spaghettilöffel gegen Erstattung des Verkaufspreises von 1 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi-Filiale umtauschen.

Die TEDi Warenhandels GmbH kommt ihrer Eigenverantwortung gemäß den produktsicherheits-rechtlichen Bestimmungen nach und hat daher einen Rückruf der Spaghettilöffel veranlasst. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.