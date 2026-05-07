Zwei junge Universitäten gehen neue Wege in der Hochschullandschaft

Linz (OTS) -

Die Interdisciplinary Transformation University (IT:U) und die Technische Universität Nürnberg (UTN) stehen für neu gedachte Universitätsmodelle: Gegründet in den 2020er-Jahren verfolgen beide den Anspruch, Wissenschaft, Lehre und Organisation jenseits klassischer Fakultätsstrukturen neu zu gestalten. Nun wurde in Linz eine gemeinsame Vereinbarung für das Erasmus+ Mobilitätsprogramm unterzeichnet.

Beide Universitäten haben den gesetzlichen und gesellschaftlichen Auftrag, neue Wege und Strukturen in der Ausgestaltung von universitärer Lehre, Forschung und Transfer im Zeitalter der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz (KI) zu erproben. Die intensiven Gespräche in Linz Ende April machten zentrale Gemeinsamkeiten der Aufbauarbeit deutlich: hohe Belastung, die aus der gleichzeitigen Bewältigung von Aufbauprozessen und wachsendem Realbetrieb resultiert, sowie die damit verbundene Herausforderung, diese komplexe Situation nach außen zu vermitteln.

Gleichzeitig bestand ein klares gemeinsames Bekenntnis dazu, exzellente Forschung, Wissens- und Technologietransfer sowie Lehre gleichermaßen zu stärken und interdisziplinäres Lernen gezielt zu fördern. Ebenso wurde das Ziel unterstrichen, resiliente und agile Governance-Strukturen zu etablieren, die Forschung und Lehre in einer sich dynamisch verändernden Welt nachhaltig unterstützen. Mit der Unterzeichnung einer interinstitutionellen Erasmus+ Vereinbarung am IT:U Research Campus in Linz haben die beiden Universitäten den Grundstein für ihre Zusammenarbeit gelegt. Diese soll mit dem Austausch erster Promovierender beider Gründungsuniversitäten beginnen.

IT:U Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt zog folgendes Resümee: „Die entscheidende Herausforderung ist, neue institutionelle Modelle so in der Realität zu verankern, dass sie nicht wie ihre Vorgänger erstarren, sondern dauerhaft agil, mutig und lernfähig bleiben. Im intensiven Austausch mit dem Leitungsteam der UTN konnten wir die Herausforderungen, die mit dem Aufbau komplett neuer Universitäten einhergehen, gemeinsam beleuchten und den Grundstein dafür legen, diese künftig miteinander voranzutreiben.“