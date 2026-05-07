  • 07.05.2026, 08:04:02
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Entlasten. Stärken. Absichern.

NÖAAB-FCG kämpft für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

St. Pölten (OTS) - 

Mit klaren Worten und konkreten Maßnahmen geht das Wahlbündnis NÖAAB-FCG in die Vollversammlung der Arbeiterkammer Niederösterreich. "Acht gezielte Anträge liegen auf dem Tisch – mit einem gemeinsamen Ziel: spürbare Entlastung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer statt weiterer Belastungen", stellt NÖAAB-FCG Fraktionsvorsitzender Josef Hager klar.

Ob Pendlerinnen und Pendler, die täglich auf ihr Auto angewiesen sind, Menschen, die unter steigenden Lebenshaltungskosten leiden, oder Patientinnen und Patienten, die für den Ersatz verbotener Amalgam-Füllungen tief in die Tasche greifen müssen – der Handlungsbedarf ist längst offensichtlich.

Besonders deutlich zeigt sich das bei den Energiepreisen: Die Forderung nach einer konsequenten Weitergabe sinkender Ölpreise wurde bereits als „Preis-Runter-Garantie“ aufgegriffen. Für Hager ist das ein klarer Beleg: Der Einsatz wirkt – und er muss konsequent fortgesetzt werden.

„Eine faire Arbeitswelt entsteht nicht von selbst – sie muss politisch durchgesetzt werden. Leistung muss sich lohnen, und zwar spürbar im Geldbörsel der Menschen. Wir hören zu – und wir handeln“, betont der Fraktionsvorsitzende und weiter: „Die Menschen leisten viel. Sie verdienen eine Arbeitswelt, die fair ist, Sicherheit bietet und in der sich Einsatz wirklich auszahlt.“

Nun sind die anderen Fraktionen aufgefordert den Weg für echte Entlastung, mehr Stärke und soziale Sicherheit mitzugehen!

Die Anträge im Überblick:

  • Sinkende Ölpreise weitergeben
  • Entlastung für ArbeitnehmerInnen
  • rechtlicher Anspruch auf Altersteilzeit
  • verpflichtende Kennzeichnung in der Gastronomie
  • Industriearbeitsplätze und Wirtschaftsstandort Österreich stärken
  • Aufrechterhaltung von Vertretungspflichten und -rechten bei Veränderung von Unternehmensstrukturen
  • Antrag auf Anerkennung der einfachen elektronischen Unterschrift für Betriebsvereinbarungen
  • Zahnschmerzen dürfen nicht in der Geldbörse weh tun

Rückfragen & Kontakt

Matthias Zagler
Telefon: 0043 664 839 74 42
E-Mail: [email protected]

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