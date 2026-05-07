  • 07.05.2026, 07:30:32
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Warum lokale Medien unverzichtbar sind

Tag des Regionaljournalismus

Österreich/Wien (OTS) - 

Am 5. Mai wurde erstmals im gesamten deutschsprachigen Raum der „Tag des Lokaljournalismus“ begangen – eine Initiative, die die zentrale Rolle regionaler Medien in den Fokus rückt. Denn gerade in Zeiten von Desinformation, Polarisierung und sich wandelndem Medienkonsum sind verlässliche Informationen aus der unmittelbaren Lebensumgebung wichtiger denn je.

Lokale und regionale Medien berichten dort, wo Demokratie beginnt: in Gemeinden, Bezirken und Regionen. Sie verbinden Menschen, schaffen Orientierung und geben Bürgerinnen und Bürgern eine Stimme. Ohne sie entsteht ein gefährliches Informationsvakuum, in dem Misstrauen und Gerüchte wachsen können.

Welche Herausforderungen diese Medien aktuell bewältigen müssen – von der Dominanz internationaler Plattformen bis hin zu steigenden Kosten – und welche Bedeutung sie für Gesellschaft, Wirtschaft und Zusammenhalt haben, erklärt Friedrich Dungl, geschäftsführender Präsident des Verbands der Regionalmedien Österreichs (VRM), im Gespräch mit Otto Koller, Herausgeber des MedienManager.

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„Tag des Regionaljournalismus“: Warum lokale Medien unverzichtbar sind

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Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]

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