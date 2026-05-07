KMU.DIGITAL startet neue Förderphase: Fokus auf Umsetzung digitaler Projekte

Wien (OTS) -

„Digitalisierung ist keine Option mehr, sondern Voraussetzung, um im Wettbewerb zu bestehen. Genau deshalb setzen wir mit KMU.DIGITAL dort an, wo es für die Betriebe zählt – bei der konkreten Umsetzung ihrer Projekte. Seit dem Relaunch wurden bereits über 10.000 KMU unterstützt. Das zeigt klar: Der Bedarf ist groß und die Betriebe wollen vorankommen. Unser Ziel ist es, diesen Weg konsequent weiterzugehen und noch mehr Unternehmen fit für den Wettbewerb zu machen“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Mit 7. Mai 2026 startet eine neue Einreichphase der Umsetzungsförderung im Rahmen des Förderprogramms KMU.DIGITAL, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Wirtschaftskammer Österreich. Das Programm richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in ganz Österreich und unterstützt gezielt konkrete Digitalisierungsvorhaben – von der Planung bis zur Umsetzung.

Im Mittelpunkt des aktuellen Fördercalls steht die rasche und wirkungsvolle Implementierung digitaler Lösungen in den Betrieben. Ziel ist es, Prozesse effizienter zu gestalten, neue Geschäftsmodelle zu erschließen und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig abzusichern. Die Bandbreite an geförderten Umsetzungsprojekten ist groß und reicht von der Professionalisierung von Onlineshops über die Implementierung von Softwarelösungen in unterschiedlichsten Unternehmensbereichen bis hin zur Einführung von Kundenbindungs-Apps.

Utl: Erfolgsbilanz zeigt hohe Nachfrage

Seit der Neuausrichtung des Programms KMU.DIGITAL im Mai 2024 wurden insgesamt rund 26.500 Anträge gestellt. Davon konnten bereits etwa 18.200 Anträge mit einem Fördervolumen von rund 18,1 Millionen Euro ausbezahlt werden.

Im Bereich der Beratungsförderung gingen rund 23.600 Anträge ein, von denen rund 16.400 Anträge bewilligt und mit insgesamt etwa 10,5 Millionen Euro gefördert wurden. Für die Umsetzungsförderung wurden rund 2.900 Anträge eingereicht; hier konnten bereits rund 1.800 Projekte mit einem Fördervolumen von etwa 7,6 Millionen Euro unterstützt werden.

„Gerade für kleine und mittlere Betriebe ist entscheidend, dass Digitalisierung nicht an der Theorie scheitert, sondern in der Praxis ankommt. KMU.DIGITAL schafft genau dafür die richtigen Anreize und unterstützt die Unternehmen bei der konkreten Umsetzung. Die Betriebe sind daher herzlich eingeladen, den Start der Umsetzungsförderung aktiv zu nutzen und ihre Digitalisierungsprojekte einzureichen“, so WKÖ-Präsidentin Martha Schultz.

Alle Informationen über das Programm und über die Förderung gibt es auf www.kmudigital.at