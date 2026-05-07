- 07.05.2026, 07:00:34
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Kunst. Entdecken. Mitnehmen. Affordable Art Fair Wien kehrt von 28. bis 31. Mai 2026 in die Marx Halle zurück
Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr präsentiert sich die Kunstmesse größer und internationaler: 62 Galerien zeigen über 1.000 Werke von rund 400 Künstler:innen aus 46 Ländern. Die Aussteller umfassen etablierte sowie junge Galerien aus dem In- und Ausland.
Ein transparenter Preisrahmen von 100 bis 10.000 Euro ermöglicht einen niederschwelligen Zugang und richtet sich an ein breites Publikum, von neuen Sammler:innen bis zu erfahrenen Kunstinteressierten.
Das im Ticket inkludierte Rahmenprogramm mit Führungen, Talks, Workshops und interaktiven Formaten eröffnet vielfältige Zugänge zur Kunst und lädt zur aktiven Auseinandersetzung ein. Am Wochenende ergänzt ein Familienprogramm das Angebot, die Vernissage am 28. Mai bildet den Auftakt.
Als Teil eines internationalen Netzwerks mit 19 Messen weltweit stärkt die Affordable Art Fair Wien ihre Position als lebendige Plattform für zeitgenössische Kunst, die Zugänglichkeit und Freude am Entdecken in den Mittelpunkt stellt.
Affordable Art Fair Wien
Vernissage: Donnerstag, 28. Mai 2026, 16:00 – 21:00
Datum: 28.05.2026, 16:00 Uhr - 31.05.2026, 18:00 Uhr
Art: Messen
Ort: Marx Halle
Karl-Farkas-Gasse 19
1030 Wien
Österreich
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Nicole Eberherr
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