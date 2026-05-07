REMINDER Pressekonferenz: Neue Zahlen zur Energieabhängigkeit der Industrie & Start des Fördercalls „Transformation der Industrie“

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Pressekonferenz informiert das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus über den Start des neuen Fördercalls „Transformation der Industrie“ (TdI) und präsentiert aktuelle Zahlen zur Energieversorgung des Industriestandorts Österreich. Im Fokus stehen die Auswirkungen geopolitischer Krisen, volatiler Energiepreise und internationaler Abhängigkeiten auf Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit.

Österreich steuert mit gezielten Investitionen, mehr Eigenproduktion und dem Ausbau erneuerbarer Energien aktiv gegen wachsende energiepolitische Abhängigkeiten. Mit dem Förderprogramm „Transformation der Industrie“ setzt die Bundesregierung konkrete Impulse zur Stärkung energieintensiver Betriebe und zur Stärkung der Resilienz des Standorts Österreich.

Ihre Gesprächspartner:

Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Klaus Friesenbichler, Ökonom WIFO

Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung

Datum: 07. Mai 2026

Uhrzeit: 11:30 Uhr

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Pressezentrum; Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien; Zugang über den Seiteneingang beim Sozialministerium

Wie ersuchen um Anmeldung unter: [email protected]

Pressekonferenz: Neue Zahlen zur Energieabhängigkeit der Industrie & Start des Fördercalls „Transformation der Industrie“

Um Anmeldung unter [email protected] wird ersucht.

Datum: 07.05.2026, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Pressezentrum 5.Stock; Zugang über den Seiteneingang beim Sozialministerium

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich