Lotto: 4 Sechser nach Siebenfachjackpot zu je mehr als 2,1 Mio. Euro

Wien (OTS) -

Auch der achte Siebenfachjackpot in den 40 Jahren Lotto ist geknackt: Vier Spielteilnehmer:innen beendeten mit ihrem Sechser diese Jackpot-Serie. Sie erhalten für ihren Sechser jeweils exakt 2.113.437,40 Euro

Die Gewinner:innen kommen zweimal aus Tirol, einmal aus Niederösterreich und einmal war es ein:e win2day-User:in. Während die „sechs Richtigen“ 1, 7, 12, 13, 14 und 42 in Niederösterreich und einmal in Tirol per Quicktipp erzielt wurden, gelang der zweite Tiroler Sechser per Normalschein und jener über win2day mit einem Systemschein.

Insgesamt wurden für die heutige Ziehung mehr als 6,5 Millionen Tipps abgegeben. Damit haben sich die Erwartungen der Österreichischen Lotterien erfüllt, und die Gewinnsumme erreichte die erwarteten rund 8,5 Millionen Euro.