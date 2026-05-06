  • 06.05.2026, 17:01:32
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  • OTS0185

Vorsorglicher Produktrückruf: TABASCO® Sriracha Sauce 256 ml, MHD 20.12.2026

TABASCO® Sriracha Sauce 256 ml, MHD 20.12.2026
Wien (OTS) - 

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft Mautner Markhof Feinkost GmbH das Produkt TABASCO® Sriracha Sauce 256 ml, MHD 20.12.2026, EAN 0011210697003, zurück. Im Produkt wurde eine mögliche Kontamination mit dem Allergen Erdnuss festgestellt. Bei Nuss-Allergiker:innen kann der Verzehr allergische Reaktionen auslösen. Für alle anderen Konsument:innen ist das Produkt unbedenklich.

Produkte mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum können in den jeweiligen Verkaufsstellen retourniert werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg erstattet. Andere Chargen mit abweichendem Mindesthaltbarkeitsdatum sowie andere Produkte der Marke TABASCO® sind nicht betroffen.

Das Produkt wird in den USA hergestellt und von Mautner Markhof Feinkost GmbH in Österreich vertrieben. Das Unternehmen bedauert den Vorfall und entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Für nähere Informationen: [email protected]

Die Warnung bedeutet nicht, dass das Gesundheitsrisiko durch den Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.

Rückfragen & Kontakt

Mautner Markhof Feinkost GmbH
Telefon: +43 1 740800
E-Mail: [email protected]

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