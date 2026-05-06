Hattmannsdorfer/Hanke: OMV Innovation Hub als Signal für industrielle Stärke und Energiezukunft

Wien (OTS) -

Mit dem neuen Innovation Hub der OMV in Schwechat entsteht ein zentraler Forschungs- und Entwicklungsstandort für Wasserstoff, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Energietechnologien. Das Projekt ist Teil der OMV-Strategie 2030 und fügt sich gleichzeitig in die neue strategische Ausrichtung der ÖBAG und ihrer Beteiligungen ein. Der Anspruch als Eigentümervertreter ist, dass sich die staatlichen Beteiligungen künftig noch stärker entlang von Versorgungssicherheit, Resilienz, technologischer Souveränität und industrieller Wertschöpfung am Standort Österreich ausrichten sollen. Der Innovation Hub der OMV ist hierbei ein erstes klares Signal, dass die Stärke des österreichischen Wirtschaftsstandorts unterstreicht.

„Wer industrielle Wertschöpfung in Europa halten will, muss heute in Innovation, Energie und technologische Souveränität investieren. Genau dafür steht der neue OMV Innovation Hub in Schwechat. Hier entstehen Lösungen für Wasserstoff, nachhaltige Kraftstoffe, Kreislaufwirtschaft und CO₂-Reduktion – also genau jene Technologien, die über die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts entscheiden werden. Die strategische Neuausrichtung der ÖBAG und ihrer Beteiligungen zeigt klar: Staatliche Beteiligungen sind nicht nur Vermögensverwaltung, sondern ein Hebel für Resilienz, Versorgungssicherheit und industrielle Zukunftsfähigkeit Österreichs“, betont Wirtschafts- und Beteiligungsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

„Innovation ist die Triebfeder für unseren Wirtschaftsstandort, die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und zur Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit. Österreich ist in vielen Bereichen schon führend, mit der Industriestrategie 2035 haben wir als Bundesregierung den Rahmen dafür geschaffen, dies künftig noch gezielter zu stärken. Dabei geht es etwa um die Themen Kreislaufwirtschaft und schnellere Umsetzung von Innovation in kommerzielle Anwendungen. Der neue Innovation Hub der OMV setzt genau das um“, erklärt Innovations- und Infrastrukturminister Peter Hanke.