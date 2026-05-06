LexisNexis launcht mit LexTracker, powered by Schönherr, ein neues Regulatory-Monitoring-Feature für Lexis+

Wien (OTS) -

Mit LexTracker, powered by Schönherr, erweitert LexisNexis seine Recherchelösung Lexis+ um ein neues Feature für das Monitoring regulatorischer Entwicklungen. Die Lösung adressiert zunächst Unternehmen in den stark regulierten Branchen Banking, Versicherungen, Immobilien, Pharma und Energie und hilft dabei, relevante gesetzliche Änderungen frühzeitig zu erkennen, einzuordnen und in die Praxis zu übersetzen.

Eine zentrale Rolle kommt dabei Schönherr Rechtsanwälte zu: Die von LexTracker überwachten Rechtsakte werden von den Branchenspezialist:innen der Kanzlei kuratiert. Damit basiert die Auswahl nicht auf bloßer Datenfülle, sondern auf juristischer Expertise mit klarem Branchenbezug. Für Nutzer:innen bedeutet das mehr Relevanz im Arbeitsalltag: Sie erhalten gezielt jene Entwicklungen, die für ihre Branche tatsächlich von Bedeutung sind.

" Unsere Rolle im LexTracker ist bewusst fokussiert: Wir kuratieren überwachte Rechtsakte mit klarem Branchenzuschnitt und nach materieller Relevanz. Bei Novellen prüfen wir KI-Zusammenfassungen juristisch auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Präzision. So entsteht für Nutzer:innen eine schlanke, verlässliche Vorausselektion mit belastbaren Verdichtungen, die Orientierung geben und Fehldeutungen vermeiden. Wir verstehen uns als Qualitätssicherungsschicht zwischen Datenfülle und Entscheidung – unabhängig, nachvollziehbar und praxisorientiert “, so Felix Schneider von Schönherr Rechtsanwälte.

LexTracker überwacht relevante Entwicklungen in der Gesetzgebung auf Basis von RIS & EUR-Lex und informiert bei Änderungen automatisiert per E-Mail-Alert. Ergänzt wird das Monitoring durch eine kompakte, AI-generierte Zusammenfassung, die die wesentlichen Änderungen verständlich aufbereitet. Darüber hinaus können Nutzer:innen Änderungen zwischen verschiedenen Gesetzesfassungen nachverfolgen und grafisch darstellen lassen. Bei materiellen Novellen werden diese zusätzlich von Schönherr im Rahmen monatlicher Sanity Checks rechtlich validiert. So wird ein hoher Qualitätsstandard sichergestellt und die Verlässlichkeit der bereitgestellten Inhalte nachhaltig gestärkt.

Die Expertise von Schönherr wirkt somit an zwei entscheidenden Stellen: in der kuratierten Auswahl branchenspezifisch relevanter Rechtsakte und in der rechtlichen Validierung materieller Änderungen – insbesondere zur Qualitätssicherung AI-generierter Zusammenfassungen. So wird aus Daten fundierte, praxisrelevante Information.

Der entscheidende Mehrwert liegt jedoch nicht allein in der Information über eine Änderung, sondern in deren Einordnung. Denn wer nur weiß, dass sich etwas geändert hat, ist noch nicht automatisch handlungsfähig. Handlungsfähigkeit entsteht erst dann, wenn Information mit Kontext, juristischer Fachanalyse und weiterführenden Inhalten verknüpft wird. Genau hier setzt LexTracker innerhalb von Lexis+ an: Das Feature ist in die Recherchelösung Lexis+ mit seinen tausenden juristischen Fachinhalten eingebettet und verbindet regulatorische Änderungen direkt mit ergänzenden Fachinformationen.

Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Österreich & CEE: “ Innovationen setzen wir dort ein, wo es darum geht, die Wirtschaft unter anderem beim Thema Regulierung zu unterstützen. Indem wir Regulatory Monitoring mit unseren Fachinformationen verknüpfen, bieten wir nicht nur einen Radar für Gesetzesänderungen, sondern auch gleich Zugang zu den Lösungsansätzen und vereinfachen damit Komplexität. ”

Mit diesem Ansatz will LexisNexis Unternehmen dabei unterstützen, aus regulatorischer Komplexität konkrete Orientierung zu gewinnen. LexTracker reduziert Informationsflut, spart Zeit und stärkt die Handlungssicherheit in einem Umfeld, in dem verspätete Reaktionen auf Gesetzesänderungen erhebliche Folgen haben können.

Die wichtigsten Funktionen von LexTracker im Überblick: