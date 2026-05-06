Winzer als Landschaftspfleger

St. Pölten (OTS) -

Winzerinnen und Winzer sind nicht nur Landwirte und Unternehmer, sie sind auch Landschaftspfleger, zeigt „Land und Leute“ am Beispiel des Kremstals in Niederösterreich. Die steilen Lösswände, die historischen Kellergassen und die zahlreichen, teils terrassierten Weingärten dort werden von Familienbetrieben seit mehr als 100 Jahren gepflegt und sie gestalten so das Bild einer Region aktiv mit. Weinbau, Tourismus und die Artenvielfalt sollen dabei im Einklang sein. Winzer Martin Rethaller aus Krems-Angern zum Beispiel sieht seine Aufgabe auch darin, die Biodiversität im Weingarten zu erhalten und zu fördern, indem er Nützlingen einen abwechslungsreichen Lebensraum zur Verfügung stellt. Und auch Winzer Johannes Kitzler aus Rohrendorf bei Krems will den Weinbau möglichst nachhaltig gestalten. Seine Nistkästen für den gefährdeten Wiedehopf, eine Vogelart, bereichern die Natur und gliedern sich natürlich in die Kulturlandschaft ein.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 16. Mai:

„Big Brother“ im Hühnerstall

Am Gmoarieglhof im steirischen Markt Hartmannsdorf können Hühnerpaten ihr „eigenes“ Huhn täglich besuchen oder via Livestream im Internet beobachten und bekommen Eier geliefert. Gedacht ist die Patenschaft auch für Menschen, die selbst keine Hühner halten können und trotzdem am Leben der Tiere teilhaben möchten.

Lebensraum Wald kindgerecht

Mit pädagogisch erfahrenen Jägerinnen und Jägern des NÖ Jagdverbandes gehen Schulklassen auf Erkundungstour in den Revieren, wo sie Wissenswertes über den Wald und seinen Schutz erfahren. „Land und Leute“ ist in Großengersdorf im Weinviertel dabei.

Erlebnisbauernhof für Kinder

Kindern von klein auf die Landwirtschaft und den Umgang mit Tieren näherzubringen, hat sich eine Landwirtsfamilie im Tiroler Ort Nauders am Reschenpaß zur Lebensaufgabe gemacht. Ihr Urlaubshof auf 1.400 Metern Seehöhe ist ein Erlebnisbauerhof, der spielerisch erkundet werden will.

Esel Leidenschaft

Im Eselpark im Maltatal in Kärnten dreht sich seit mittlerweile 31 Jahren alles um Esel. Was damals für Betreiber Wolfgang Gollenz mit zwei Eseln begann, ist heute zu einem 30.000 Quadratmeter großen Gelände mit Eseln und anderen Tieren geworden.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer