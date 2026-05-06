  • 06.05.2026, 16:12:02
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  • OTS0177

Medientermin / Presse-Einladung: AIT BILANZ-PRESSEKONFERENZ

Am 13. Mai 2026 um 09:30 Uhr im APA-Pressezentrum

Wien (OTS) - 

Das AIT Austrian Institute of Technology lädt Vertreter:innen der Medien herzlich zur diesjährigen Bilanz-Pressekonferenz ein. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und die Geschäftsführung des AIT Austrian Institute of Technology informieren über die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2025, den Impact der AIT-Forschung sowie den Ausblick auf das Jahr 2026.

AIT Bilanz-Pressekonferenz

Mittwoch, 13. Mai 2026
09:30 Uhr
APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Ihre Gesprächspartner:in

  • DI Dr. Peter Schwab, MBA, Vorsitzender des Aufsichtsrates, AIT Austrian Institute of Technology
  • Mag.a DIin Dr. in Brigitte Bach, MSc, Managing Director, Spokesperson of the Management Board, AIT Austrian Institute of Technology
  • Univ.-Prof. Dr. Andreas Kugi, Scientific Director, AIT Austrian Institute of Technology
  • Mag. Alexander Svejkovsky, Managing Director, AIT Austrian Institute of Technology

Die AIT Bilanz-Pressekonferenz wird auch als Online-Stream angeboten. Der Link wird zeitgerecht bekanntgegeben. Das APA-Fotoservice wird die Bilanz-Pressekonferenz fotografisch begleiten und die Fotos im Anschluss zur kostenfreien Nutzung bereitstellen. Die Bilder sind nach Ende der Veranstaltung im APA-NewsDesk sowie auf https://www.ots.at/aktuelle-bilderwww.apa-fotoservice.at und images.apa.at verfügbar.

Zur Erleichterung der organisatorischen Abwicklung bitten wir um kurze Bestätigung Ihrer Teilnahme an: [email protected]

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

AIT BILANZ-PRESSEKONFERENZ am 13. Mai 2026 um 09:30 Uhr im APA-Pressezentrum

Das AIT Austrian Institute of Technology lädt Vertreter:innen der Medien herzlich zur diesjährigen Bilanz-Pressekonferenz ein. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und die Geschäftsführung des AIT Austrian Institute of Technology informieren über die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2025, den Impact der AIT-Forschung sowie den Ausblick auf das Jahr 2026.

Datum: 13.05.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

AIT Communication

Mag. Michael Hlava
T +43 (0)50550-4014, [email protected] I www.ait.ac.at

Daniel Pepl, MAS MBA
T +43 (0)50550-4040, [email protected] I www.ait.ac.at

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[Mittwoch, 13.05.2026, 09:30]

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