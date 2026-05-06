Medientermin / Presse-Einladung: AIT BILANZ-PRESSEKONFERENZ

Wien (OTS) -

Das AIT Austrian Institute of Technology lädt Vertreter:innen der Medien herzlich zur diesjährigen Bilanz-Pressekonferenz ein. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und die Geschäftsführung des AIT Austrian Institute of Technology informieren über die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2025, den Impact der AIT-Forschung sowie den Ausblick auf das Jahr 2026.

AIT Bilanz-Pressekonferenz

Mittwoch, 13. Mai 2026

09:30 Uhr

APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Ihre Gesprächspartner:in

DI Dr. Peter Schwab, MBA , Vorsitzender des Aufsichtsrates, AIT Austrian Institute of Technology

, Vorsitzender des Aufsichtsrates, AIT Austrian Institute of Technology Mag. a DI in Dr. in Brigitte Bach, MSc , Managing Director, Spokesperson of the Management Board, AIT Austrian Institute of Technology

, Managing Director, Spokesperson of the Management Board, AIT Austrian Institute of Technology Univ.-Prof. Dr. Andreas Kugi , Scientific Director, AIT Austrian Institute of Technology

, Scientific Director, AIT Austrian Institute of Technology Mag. Alexander Svejkovsky, Managing Director, AIT Austrian Institute of Technology

Die AIT Bilanz-Pressekonferenz wird auch als Online-Stream angeboten. Der Link wird zeitgerecht bekanntgegeben. Das APA-Fotoservice wird die Bilanz-Pressekonferenz fotografisch begleiten und die Fotos im Anschluss zur kostenfreien Nutzung bereitstellen. Die Bilder sind nach Ende der Veranstaltung im APA-NewsDesk sowie auf https://www.ots.at/aktuelle-bilder, www.apa-fotoservice.at und images.apa.at verfügbar.

Zur Erleichterung der organisatorischen Abwicklung bitten wir um kurze Bestätigung Ihrer Teilnahme an: [email protected]

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

AIT BILANZ-PRESSEKONFERENZ am 13. Mai 2026 um 09:30 Uhr im APA-Pressezentrum

Das AIT Austrian Institute of Technology lädt Vertreter:innen der Medien herzlich zur diesjährigen Bilanz-Pressekonferenz ein. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und die Geschäftsführung des AIT Austrian Institute of Technology informieren über die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2025, den Impact der AIT-Forschung sowie den Ausblick auf das Jahr 2026.

Datum: 13.05.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich