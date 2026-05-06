  • 06.05.2026, 16:00:32
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Reifenwechsel im Frühjahr: Warum jetzt der richtige Zeitpunkt für den Werkstatttermin ist

Mit steigenden Temperaturen wird es Zeit, das Fahrzeug auf die warme Jahreszeit vorzubereiten.

Wien (OTS) - 

Auto Wien Mitte (AWM) in Wien-Leopoldstadt empfiehlt deshalb, den Wechsel von Winter- auf Sommerreifen nicht zu lange hinauszuzögern.

Winterreifen sind bei wärmeren Temperaturen stärkerem Verschleiß ausgesetzt und bieten nicht dieselben Fahreigenschaften wie Sommerreifen. Gleichzeitig lohnt es sich, beim Reifenwechsel auch Profiltiefe, Reifendruck, Felgenzustand und die allgemeine Abnutzung überprüfen zu lassen.

Auto Wien Mitte bietet im Rahmen des saisonalen Reifenservices den fachgerechten Reifenwechsel, das Wuchten sowie weitere Kontrollen rund um Reifen und Felgen an. So lässt sich sicherstellen, dass das Fahrzeug auch in der warmen Jahreszeit zuverlässig und sicher unterwegs ist.

Buchen Sie jetzt Ihren saisonalen Reifenservice

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AWM - Auto Wien Mitte
Telefon: +43 1 890 62 62
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.awm-kfz-werkstatt.at/

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