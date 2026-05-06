  • 06.05.2026, 16:00:32
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Frühlingsstart mit Kia: Welche Modelle jetzt besonders gefragt sind

Mit dem Frühling steigt bei vielen Autofahrer*innen das Interesse an Fahrzeugen, die sich sowohl für den Alltag in der Stadt als auch für Ausflüge und längere Fahrten eignen.

Wien (OTS) - 

Kia Wien Mitte beobachtet aktuell vor allem Nachfrage nach modernen Fahrzeugen, die Komfort, Effizienz und Alltagstauglichkeit miteinander verbinden.

Besonders im Fokus stehen Modelle wie der Kia Sportage als vielseitiger Begleiter für Alltag, Freizeit und Familie, der Kia EV2 als kompakte Lösung für den Einstieg in die Elektromobilität sowie der Kia EV3 für alle, die modernes Design, elektrische Reichweite und hohe Alltagstauglichkeit verbinden möchten.

Gerade in der warmen Jahreszeit verändern sich bei vielen auch die Anforderungen an ein Fahrzeug: mehr Fahrten ins Umland, mehr Freizeitmobilität und oft auch der Wunsch nach mehr Platz, Komfort oder einem neuen Antriebskonzept. Kia Wien Mitte informiert daher darüber, welches Modell zu welchem Fahrprofil passt und worauf es bei der Wahl des passenden Kia besonders ankommt.

Jetzt bei Kia Wien Mitte informieren.

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