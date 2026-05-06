Eurovision Song Contest: Update der Polizei Wien zu Sicherheitsvorbereitungen

Wien (OTS) -

Kurz vor dem offiziellen Start des Eurovision Song Contest (ESC) blickt die Wiener Polizei als zuständige Sicherheitsbehörde positiv auf das kommende Großevent. Die Sicherheitslage ist stabil und alle notwendigen Vorbereitungen sind getroffen.

„Die Sicherheit dieser internationalen Großveranstaltung hat für uns oberste Priorität. Ein Event dieser Größenordnung – mit täglich zehntausenden Besucherinnen und Besuchern, internationalen Delegationen und weltweiter Aufmerksamkeit – erfordert eine Vorbereitung, die weit über das übliche Maß hinausgeht“, sagt General Dieter Csefan, Landespolizeivizepräsident in Wien.

Details zu den polizeilichen Vorbereitungen

Der polizeiliche Einsatz für den Song Contest 2026 spannt sich wie ein unsichtbares Netz über die ganze Stadt. Die umfassenden Vorbereitungen, sowohl mit unseren Sicherheitspartnern als auch im eigenständigen Bereich, laufen seit vielen Monaten und erreichen ihren Höhenpunkt in der Austragungswoche des Song Contest 2026. Das polizeiliche Lagebild wird laufend aktualisiert und verdichtet, die verantwortlichen Dienststellen und Fachbereiche sind hierfür im internationalen Austausch mit Partnerdiensten.

Es gibt drei zentrale Örtlichkeiten: Die Wiener Stadthalle als Veranstaltungsstätte, der Rathausplatz, wo das „Village“ stattfindet, sowie dem „EUROCLUB“ im „Praterdome“. In diesen Bereichen gelten besondere Sicherheitsstandards. Das „ESC Village“ am Rathausplatz wird zwischen 15.000 und 30.000 Personen aufnehmen, weshalb es auch zu einer Teilsperre der Ringstraße im dortigen Bereich kommen wird.

Darüber hinaus zählen wir etliche Neben- und Parallelschauplätze während der Intensivwoche des ESC, insbesondere Sport-Großveranstaltungen wie das Wiener Derby, der „Wings-for-Life“-Run oder auch Versammlungsgeschehen ohne Bezug zum ESC.

Besondere Maßnahmen

Rund um die relevanten ESC-Örtlichkeiten werden sicherheitspolizeiliche Platzverbote und Durchsuchungsanordnungen vorbereitet. Darüber hinaus wird es eine Drohnen-Verbotszone im Umkreis von 1,5 Kilometern rund um die drei Hauptörtlichkeiten geben. Näheres hierzu auf der ESC-Landing Page der Polizei: https://www.polizei.gv.at/wien/songcontest

Zum Thema Versammlungen

Dieter Csefan: „Die Sicherheit des Song Contest und die Versammlungsfreiheit stehen nicht im Widerspruch zueinander. Die Versammlungsfreiheit ist ein zentrales Gut unserer Demokratie, und wir werden sowohl deren Ausübung als auch die Sicherheit aller Beteiligten gewährleisten.“

Bei der Wiener Versammlungsbehörde (Landespolizeidirektion Wien), wurden bislang mehrere Versammlungen im thematischen Kontext zum ESC angezeigt. Da bis 48 Stunden vor Abhaltung eine Anzeige einer Versammlung möglich ist, kann sich diese Zahl noch ändern. Es ist auch mit Spontankundgebungen zu rechnen.

Es ist die dezidierte gesetzliche Aufgabe der Behörden, Versammlungen zu ermöglichen und dem Versammlungsinteresse Rechnung zu tragen, sofern dem nicht zwingende Gründe entgegenstehen.

Nähre Informationen zu den Vorbereitungen, zum Einsatz, zu den besonderen Maßnahmen, eingesetzten Kräften uvm. entnehmen Sie bitte der ESC-Landing Page der Polizei: https://www.polizei.gv.at/wien/songcontest

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