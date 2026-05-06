Aufsichtsrat des AIT Austrian Institute of Technology für die Periode 2026 bis 2031 konstituiert

Wien (OTS) -

Der Aufsichtsrat der AIT Austrian Institute of Technology GmbH hat sich am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, im Anschluss an die Generalversammlung, in der der Jahresabschluss 2025 beschlossen wurde, für die neue Funktionsperiode 2026 bis 2031 konstituiert. Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde erneut DI Dr. Peter Schwab gewählt, der diese Funktion bereits in der vergangenen Periode innehatte.

Der Aufsichtsrat des AIT Austrian Institute of Technology GmbH setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender

DI Dr. Peter Schwab

Stellvertretende Vorsitzende

Mag.a Isabella Meran-Waldstein, Industriellenvereinigung

Mag. Dr. Peter Walder-Wintersteiner, MBA, Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur

Mitglieder des Aufsichtsrates

DI Harald Loos, Siemens AG Österreich

Dr.in Beate El-Chichakli, Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur

Dr.in Verena Kugi, MBA, MPA

Mag.a Karin Tausz, Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG

Mag. Anton Schantl, Magna Energy Storage Systems GesmbH

Henriette Spyra, B.A., M.A., Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur

Mag.a Eva Wildfellner, Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport

Dr. Franz Zöchbauer, VERBUND Ventures GmbH

Von der Belegschaftsvertretung entsandt

Dr.in Ursula Sauer, Betriebsratsvorsitzende

Christian Gärtner MSc

Mag. Andrew Lindley

DI Hubert Umschaden

DI Bernhard Kubicek

DIin Dr.in Beatrix Wepner



Neu in den Aufsichtsrat ziehen ein

Mag. Dr. Peter Walder-Wintersteiner, MBA, Kabinettchef im Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur; Mag.a Eva Wildfellner, Generalsekretärin Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport; Dr.in Verena Kugi, MBA, MPA; Dr. Franz Zöchbauer, Geschäftsführer VERBUND Ventures GmbH

Aus dem Aufsichtsrat scheiden aus

Mag.a Hannah Glatz, DI Mag. Wolfgang Pell, Dr.in DIin Brigitte Ratzer, DIin Katja Schechtner

Der Vorsitzender des Aufsichtsrates des AIT Austrian Institute of Technology DI Dr. Peter Schwab dankt den ausscheidenden Mitgliedern auch im Namen der Eigentümer für ihre engagierte Tätigkeit im Aufsichtsrat und ihren Beitrag zur Weiterentwicklung des AIT Austrian Institute of Technology. Die Eigentümer des AIT Austrian Institute of Technology sind das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur sowie der VFFI – Verein zur Förderung von Forschung und Innovation der Österreichischen Industriellenvereinigung.

Zitate:

„Forschung und Innovation sind die Triebfedern für den Wirtschaftsstandort Österreich. Dem AIT kommt dabei als größtes außeruniversitäres Forschungszentrum eine besondere Rolle zu. Der Aufsichtsrat des AIT Austrian Institute of Technology setzt sich aus hochkompetenten Mitgliedern zusammen, deren Erfahrung und Expertise mithelfen werden, die Spitzenforschung in Österreich maßgeblich weiterzuentwickeln“.