  • 06.05.2026, 15:48:32
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Aufsichtsrat des AIT Austrian Institute of Technology für die Periode 2026 bis 2031 konstituiert

Forschung und Innovation sind die Triebfedern für den Wirtschaftsstandort Österreich. Dem AIT kommt dabei als größtes außeruniversitäres Forschungszentrum eine besondere Rolle zu. Der Aufsichtsrat des AIT Austrian Institute of Technology setzt sich aus hochkompetenten Mitgliedern zusammen, deren Erfahrung und Expertise mithelfen werden, die Spitzenforschung in Österreich maßgeblich weiterzuentwickeln“.

Innovationsminister Peter Hanke

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Wien (OTS) - 

Der Aufsichtsrat der AIT Austrian Institute of Technology GmbH hat sich am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, im Anschluss an die Generalversammlung, in der der Jahresabschluss 2025 beschlossen wurde, für die neue Funktionsperiode 2026 bis 2031 konstituiert. Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde erneut DI Dr. Peter Schwab gewählt, der diese Funktion bereits in der vergangenen Periode innehatte.

Der Aufsichtsrat des AIT Austrian Institute of Technology GmbH setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender
DI Dr. Peter Schwab

Stellvertretende Vorsitzende
Mag.a Isabella Meran-Waldstein, Industriellenvereinigung
Mag. Dr. Peter Walder-Wintersteiner, MBA, Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur

Mitglieder des Aufsichtsrates
DI Harald Loos, Siemens AG Österreich
Dr.in Beate El-Chichakli, Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
Dr.in Verena Kugi, MBA, MPA
Mag.a Karin Tausz, Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG
Mag. Anton Schantl, Magna Energy Storage Systems GesmbH
Henriette Spyra, B.A., M.A., Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
Mag.a Eva Wildfellner, Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
Dr. Franz Zöchbauer, VERBUND Ventures GmbH

Von der Belegschaftsvertretung entsandt
Dr.in Ursula Sauer, Betriebsratsvorsitzende
Christian Gärtner MSc
Mag. Andrew Lindley
DI Hubert Umschaden
DI Bernhard Kubicek
DIin Dr.in Beatrix Wepner


Neu in den Aufsichtsrat ziehen ein

Mag. Dr. Peter Walder-Wintersteiner, MBA, Kabinettchef im Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur; Mag.a Eva Wildfellner, Generalsekretärin Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport; Dr.in Verena Kugi, MBA, MPA; Dr. Franz Zöchbauer, Geschäftsführer VERBUND Ventures GmbH

Aus dem Aufsichtsrat scheiden aus

Mag.a Hannah Glatz, DI Mag. Wolfgang Pell, Dr.in DIin Brigitte Ratzer, DIin Katja Schechtner

Der Vorsitzender des Aufsichtsrates des AIT Austrian Institute of Technology DI Dr. Peter Schwab dankt den ausscheidenden Mitgliedern auch im Namen der Eigentümer für ihre engagierte Tätigkeit im Aufsichtsrat und ihren Beitrag zur Weiterentwicklung des AIT Austrian Institute of Technology. Die Eigentümer des AIT Austrian Institute of Technology sind das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur sowie der VFFI – Verein zur Förderung von Forschung und Innovation der Österreichischen Industriellenvereinigung.

Zitate:

„Forschung und Innovation sind die Triebfedern für den Wirtschaftsstandort Österreich. Dem AIT kommt dabei als größtes außeruniversitäres Forschungszentrum eine besondere Rolle zu. Der Aufsichtsrat des AIT Austrian Institute of Technology setzt sich aus hochkompetenten Mitgliedern zusammen, deren Erfahrung und Expertise mithelfen werden, die Spitzenforschung in Österreich maßgeblich weiterzuentwickeln“.

„Mit seiner hochkarätigen Forschung und Entwicklung zu Schlüsseltechnologien und Zukunftsthemen sowie ausgeprägter Systemkompetenz ist das AIT ein strategisch wichtiger Partner für Industrie und Gesellschaft. Ich bin überzeugt, dass der neue Aufsichtsrat diesen erfolgreichen Kurs des AITs in Österreich und Europa in Zukunft weiter erfolgreich mitgestalten wird“, so Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung.

Hinweis an die Redaktionen:
Die Bilanzpressekonferenz des AIT Austrian Institute of Technology mit der Geschäftsführung des AIT und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates findet am Mittwoch, 13. Mai 2026, um 9.30 Uhr im APA-Pressezentrum statt.

Rückfragen & Kontakt

Mag. Michael H. Hlava
Head of AIT Communication
AIT Austrian Institute of Technology
T +43 (0)50550-4014
E: [email protected] I www.ait.ac.at

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