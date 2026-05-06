Fünfte Ausgabe des Kinderkurzfilmfestivals „Kikeriki“ in Tulln

St. Pölten (OTS) -

Ab morgen, Donnerstag, 7. Mai, bringt das Kinderkurzfilmfestival „Kikeriki“ zum mittlerweile bereits fünften Mal großes Kino für ein junges Publikum ab drei Jahren nach Tulln. Vier Wochen lang verwandelt sich dabei die Kunstwerkstatt Tulln jeden Donnerstag und Samstag in einen Kinosaal, der ganz und gar den Kindern gehört. An den acht Festivalnachmittagen rückt jeweils ein spezielles Thema in den Mittelpunkt, das mit Kurzfilmen und Mitmachworkshops gemeinsam erforscht wird.

Insgesamt sind es mehr als 50 Kurzfilme aus Österreich und 20 weiteren Ländern, die von Animationsfilmen über kurze Dokumentarfilme bis zu Spielfilmen mit jungen Darstellerinnen und Darstellern reichen, Fenster in die Welt auf Augenhöhe der Kinder öffnen und dazu einladen, mit allen Sinnen in die Leinwandabenteuer einzutauchen. Ein besonderes Highlight ist wie jedes Jahr der bilinguale Festivalnachmittag auf Deutsch und in Gebärdensprache (ÖGS), der heuer am Samstag, 23. Mai, angesetzt ist.

Gestartet wird das Festival unter dem Motto „Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt!“ am morgigen 7. Mai um 16.30 Uhr mit einer Mitmachüberraschung und sechs Kurzfilmen, darunter „Pingu und Bär“ (Kai Oppermann, Deutschland 2025, Österreich-Premiere), „Der kleine Lüfter“ (Sveta Yuferova und Shad Lee Bradbury, Deutschland 2023, Österreich-Premiere) und „Das Aufräumrennen“ (Annette Saugestad Helland und Johan Kaos, Norwegen 2024). Weiter geht es im Programm am Samstag, 9. Mai, ab 15.30 Uhr unter dem Motto „Kopf in den Wolken“ mit weiteren sechs Filmen wie der Österreich-Premiere des Kurzfilms „The Girl with the Occupied Eyes“ nach dem gleichnamigen Buch von André Carrilho (Portugal 2024).

Am Donnerstag, 14. Mai, geht es dann ab 16.30 Uhr in acht Filmen um den „Tanz auf dem Regenbogen“, am Samstag, 16. Mai, ab 15.30 Uhr in sieben Filmen um „Auf die Plätze, rollen, los!“. Am Donnerstag, 21. Mai, halten ab 16. 30 Uhr sieben Filme „Wach bis Mitternacht“, am Samstag, 23. Mai, ab 15.30 Uhr begeben sich sechs Filme „Auf leisen Pfoten“ durch die Stadt. Am Donnerstag, 28. Mai, verkünden ab 16.30 Uhr sechs Filme „Wenn ich groß bin, bin ich Tiger!“, und am Samstag, 30. Mai, wird es ab 15.30 Uhr in den letzten sieben Filmen „Verflixt, verdreht und zugenäht“.

Nähere Informationen bei SKYunlimited unter 0699/16448000, Elke Weilharter, und e-mail [email protected]; das detaillierte Programm und Karten unter www.kikeriki.film.