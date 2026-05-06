Sanierung der Landesstraße L 5 östlich von Leopoldsdorf im Marchfeld startet am 18. Mai

St. Pölten (OTS) -

Kürzlich starteten offiziell die Sanierungsarbeiten an der Landesstraße L 5 östlich von Leopoldsdorf im Marchfeld. Die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung werden vorbehaltlich der Witterungsverhältnisse von 18. Mai bis 22. Mai von der Firma Leyrer + Graf unter Sperre durchgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 355.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Die Umleitung in beide Richtungen erfolgt über die Landesstraßen L 9 und L 3008 (Leopoldsdorf – Breitstetten – Fuchsenbigl – Haringsee – Lassee).

Bei den Bauarbeiten wird auf einer Gesamtfläche von rund 14.500 Quadratmetern unter Beibehaltung der Fahrbahnbreite die bestehende Deckschicht abgefräst. Vereinzelt werden, wo erforderlich, Tiefensanierungen in der Tragschicht vorgenommen. Danach wird der erforderliche Straßenoberbau (Deckschicht) wiederhergestellt. Abschließend wird durch die Straßenmeisterei Groß-Enzersdorf das Bankett den neuen Gegebenheiten angepasst.

Notwendig wurde das Projekt, da aufgrund der Spurrinnenbildung und der rissigen Oberfläche die Fahrbahn der Landesstraße L 5 in den Gemeindegebieten Leopoldsdorf im Marchfeld und Untersiebenbrunn zuletzt nicht mehr dem heutigen Verkehrsstandard entsprach. Aus diesem Grund hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, die Fahrbahn der Landesstraße L 5 vom Kreisverkehr L 5 / L 9 in Leopoldsdorf im Marchfeld in Richtung Osten (Lassee) auf einer Gesamtlänge von rund 2,4 Kilometern zu erneuern. Die Landesstraße L 5 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 5.000 Fahrzeugen pro Tag frequentiert.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141, bei Ing. Christoph Schodl BA, MA, oder per E-Mail unter [email protected]