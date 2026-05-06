  • 06.05.2026, 15:10:02
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Marchetti: „NEOS-Generalsekretär Hoyos verdreht Tatsachen“

Auswahlprozess lag voll und ganz in Händen der NEOS

Wien (OTS) - 

„NEOS-Generalsekretär Hoyos verdreht die Tatsachen. Bei den von ihm angesprochenen weitergeleiteten Informationen handelte es sich um eine schlichte Liste aller Bewerberinnen und Bewerber, die den formalen Kriterien entsprochen haben. Es fand keinerlei Reihung oder Wertung der Kandidaten statt. Das Auswahlverfahren lag also voll und ganz im Verantwortungsbereich der NEOS. Und auch NEOS-Generalsekretär Hoyos muss eingestehen: Würde sich der vorliegende Fall um eine andere Partei drehen – ganz gleich, welche – könnte nichts und niemand die zornigen Aufschreie zahlreicher NEOS-Abgeordneter im Zaum halten. Nur bei dem langjährigen Abgeordneten Loacker aus den eigenen pinken Reihen bleibt die sonst so laute Kritik erstaunlich leise“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, auf die Aussagen des NEOS-Generalsekretärs Douglas Hoyos.

„Es geht nicht darum, das Nominierungsrecht der NEOS infrage zu stellen. Uns geht es nur um die Art und Weise, wie die NEOS mit dem Nominierungsrecht umgegangen sind. Wir werden es uns nicht nehmen lassen, die Doppelmoral, die die NEOS bei Postenbesetzungen an den Tag legen, aufzuzeigen. Die NEOS stellen sehr hohe Ansprüche an andere Parteien und kommunizieren das auch laut und deutlich. Diese Ansprüche umgekehrt auch auf pinke Besetzungen anzuwenden und ebenso klar zu kommunizieren, ist nur folgerichtig. Und ob und wie die NEOS argumentieren können, eine qualifizierte Frau mit langer Erfahrung einem Parteifunktionär nachzureihen, müssen die NEOS selber entscheiden“, so Marchetti abschließend.

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