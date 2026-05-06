Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Heute, Mittwoch, 6. Mai, bringt Ayom im Cinema Paradiso St. Pölten afro-brasilianische Musik zu Gehör. Wiederholt wird das Konzert der Musiker und Musikerinnen aus Brasilien/Angola, Portugal, Italien und Griechenland morgen, Donnerstag, 7. Mai, im Cinema Paradiso Baden; Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Im Cinema Paradiso St. Pölten machen zudem Nicolai Gruninger und Marc Bruckner am Samstag, 9. Mai, ab 13.30 und 15 Uhr „Die schönste Wunde“, „Ein Berg, ein Sturz, ein langes Leben“ und „Post für den Tiger“ beim Bilderbuchkino „Autsch“ zu einem Kinderbuch-Kino-Konzert-Erlebnis für Kinder und Familien. Nähere Informationen und Karten für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Im Beethovenhaus Baden erklingt morgen, Donnerstag, 7. Mai, dem Tag ihrer Uraufführung, der Finalsatz von Ludwig van Beethovens 9. Symphonie in der Klaviertranskription von Franz Liszt. Dazu spielt die Pianistin Camilla Köhnken weitere Werke von Franz Liszt und Carl Czerny. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected].

Das Theater am Steg in Baden wiederum öffnet morgen, Donnerstag, 7. Mai, um 19 Uhr seine Tore für das nächste Jazz Café Project, bei dem das Jörg Seidel Trio mit „A Tribute to Nat King Cole" die Musik der Goldenen Swing-Ära wieder aufleben lässt. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail [email protected].

Ebenfalls morgen, Donnerstag, 7. Mai, begeben sich die Hecknklescha ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach „Back to the roots ins Weinviertel“. Nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail [email protected] und www.altesdepot.at.

Morgen, Donnerstag, 7. Mai, spielt auch die Jazz-Formation Harry Sokal’s Groove Unlimited ab 19.30 Uhr im Valentinum in St. Valentin unter dem Motto „I Remember Joe“ Funk, Rock und Fusion. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4245075, e-mail [email protected] und www.valentinum.at bzw. www.kult-ur-gut.at.

Im Seidl-Keller in Bruck an der Leitha spielt morgen, Donnerstag, 7. Mai, ab 20 Uhr das Klemens Marktl Trio gemeinsam mit dem US-amerikanischen Tenorsaxophonisten Seamus Blake auf. Nähere Informationen und Karten unter e-mail [email protected] und https://kulturon.at.

Im Schloss Kottingbrunn erzählt Lorenz Hinterberger in seinem Programm „Schau mich an“ morgen Donnerstag, 7. Mai, ab 19.30 Uhr in seiner Stand-Up-Musik-Comedy mit Gitarre und Mikrofon, wie man ein erfolgreicher Influencer wird. Am Sonntag, 10. Mai, ist hier dann ab 18 Uhr die steirische Pop-Rockgruppe NËH (Nette Ëltere Herren) zu Gast. Nähere Informationen und Karten unter 02252/74383, e-mail [email protected] und www.kulturszene.at.

Der 7. Internationale Chorwettbewerb „Ave Verum“ bringt in dieser Woche Chöre aus Irland, Italien, Lettland, Polen, Slowenien, Rumänien, Tschechien und der Ukraine nach Baden, alle Veranstaltungen sind öffentlich zugänglich: morgen, Donnerstag, 7. Mai, ab 19 Uhr in der Frauenkirche Baden ein Benefizkonzert des Moravski Chamber Choir Kyiv, am Freitag, 8. Mai, ab 15 Uhr die Chorparade durch die Innenstadt mit Start am Pavillon im Kurpark sowie am Samstag, 9. Mai, ab 18.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan die „Lange Nacht der Chöre“; Eintritt: jeweils freie Spende. Dazu kommen am Freitag, 8. Mai, ab 19.30 Uhr, am Samstag, 9. Mai, ab 9.45 Uhr und am Sonntag, 10. Mai, ab 10 bzw. 15 Uhr die Wettbewerbstage im Congress Center Baden sowie am Sonntag, 10. Mai, ab 18 Uhr im Theater am Steg die „After Competition Party“. Karten unter www.eventbrite.at; nähere Informationen unter e-mail [email protected] und www.aveverum.at.

„Künstlerisches Funkensprühen“ verspricht das nächste der Schlosskonzerte Walpersdorf, wo Leonhard Baumgartner (Violine), Gerhard Marschner (Viola), Harriet Krijgh (Violoncello) und Mitra Kotte (Klavier) am Freitag, 8. Mai, ab 19.30 Uhr Frédéric Chopins Scherzo in b-moll op. 31 sowie die Klavierquartette in Es-Dur op. 87 von Antonín Dvořák und in A-Dur op. 26 von Johannes Brahms zur Aufführung bringen. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61969242, e-mail [email protected] und www.schlosskonzerte-walpersdorf.at.

Ebenfalls am Freitag, 8. Mai, ist die Formation folksmilch als austrian.acoustic.trio zu Gast im Haus der Regionen in Krems/Stein und unternimmt ab 19.30 Uhr im Programm „Palermo“ eine Klangreise durch die vielen Musikstile dieser Welt. Karten unter www.ticketladen.at; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail [email protected] und www.volkskulturnoe.at.

Am Freitag, 8. Mai, ist auch ZIB-Anchorman Tobias Poetzelsberger mit seiner Band zu Gast im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf und präsentiert ab 19.30 Uhr das Folk-Pop-Album „Prudence“. Nähere Informationen und Karten unter 02956/2204-16, e-mail [email protected] und www.konzerthaus-weinviertel.at.

„Von Haydn zu Schrammelklang“ reicht das Repertoire des Baritons Daniel Gutmann, das er gemeinsam mit dem Pianisten Mennan Bërveniku und den OÖ. Concert-Schrammeln am Samstag, 9. Mai, ab 18 Uhr in der Kulturfabrik Hainburg auf die Bühne bringt. Zu hören sind dabei Arien aus Opern und Operetten von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Johann Strauss und Franz Lehár sowie Songs aus Musicals ebenso wie Wienerlieder wie etwa das „Fiakerlied“, „Das Glück is a Vogerl“, „Im Prater blüh‘n wieder die Bäume“ und „Die Reblaus“. Nähere Informationen und Karten unter 0664/73616493, e-mail [email protected] und www.haydngesellschaft.at.

Mit „Kammerfunk“ bringt die Philharmonie Marchfeld am Samstag, 9. Mai, ab 17 Uhr im Festsaal von Schloss Hof Musik von der Klassik – zwischen Johann Sebastian Bach und Johann Strauss – über den Balkan bis in den Nahen Osten und wieder zurück in die Gemütlichkeit der Wiener Heurigen zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 02282/3519 und e-mail [email protected] bzw. 02285/20000, e-mail [email protected] und www.schlosshof.at.

„Gold+Silber" nennt sich das Muttertagskonzert des Europaballetts am Samstag, 9. Mai, ab 18 Uhr im Theater des Balletts in St. Pölten, wo Maria Cerkavskaya, Anita Horn, Yukiko Nagamine, Alisa Ivic, Martin Fischerauer und Florian Strömmer Ausschnitte aus Opern und Operetten, Musical-Highlights und bekannte Schlager präsentieren. Die musikalische Leitung übernimmt Angelika Ortner am Klavier, die Konzertleitung liegt bei Wolfgang Gratschmaier und die Ballettleitung bei Michael Fichtenbaum. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail [email protected] und www.europaballett.at.

Im Gemeindesaal von Gaaden erzählt Renate Reich mit ihrem Fivetett am Samstag, 9. Mai, ab 18.30 Uhr in „Bad Habits“ musikalische Geschichten, die aus der Singer-Songwriter-Tradition kommen und in einem jazzigen Kontext viel Raum für Improvisation bieten. Nähere Informationen und Karten unter e-mail [email protected] und https://franzschubertmusikschule.at.

In „Going Places“ bietet Affäre Dreyfuss am Samstag, 9. Mai, ab 20 Uhr im Kulturhaus Poysdorf einen Mix aus Hard-Bop, Groove und Modern Jazz. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter e-mail [email protected] und www.jazzandwine.at.

Eine Fusion aus traditionellem Jazz, Pop, Film- und Volksmusik wiederum präsentiert Ray Aichinger mit seinem Boogaloo Quintet am Samstag, 9. Mai, ab 19 Uhr im Pfarrgarten von Kritzendorf. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter www.kulturvereinkritzendorf.at.

In St. Pölten werden am Samstag, 9. Mai, die diesjährigen Straßenkonzerte mit Pop und R’n’B am Rathausplatz fortgesetzt, wo ab 10 Uhr Lisa Lurger alias LITHA unplugged im Trio mit Manu Diem und Jess Frank zu hören ist. Nähere Informationen unter 02742/333-3036 und www.st-poelten.at.

In Krems wird am Samstag, 9. Mai, ab 11 Uhr am Pfarrplatz und ab 11.30 Uhr im Dominikanerpark zu einem Flashmob samt anschließendem Europa-Picknick geladen. Für die musikalische Umrahmung sorgen das Jugendblasorchester der Musikschule Krems, die Jugendkapelle der Stadtkapelle Krems und die junge Nachwuchssängerin Ivy May, begleitet von Klaus Bergmaier am Klavier. Nähere Informationen beim Magistrat der Stadt Krems unter 02732/801-0 und e-mail [email protected].

Soulig-jazzige und beatige, an Joe Sample, Lou Donaldson und Stevie Wonder orientierte Musik bringt Hardy‘s Soul-Department am Samstag, 9. Mai, ab 20.30 Uhr auf die Bühne der „babü” in Wolkersdorf. Am Dienstag, 12. Mai, folgen ab 19.30 Uhr mehrere Formationen des Projektes „Wodo Rock Connection“ der RegionalMusikschule wie die Band dIsTrAcTeD mit Songs von a-ha, Opus, Radiohead, Wiener Wahnsinn, Soft Cell u. a.; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen bzw. Karten unter 0664/1413601, e-mail [email protected] und www.babue.com.

Zusammen mit dem Tonkünstler Orchester Niederösterreich und im Gespräch mit Albert Hosp widmet sich Fabien Gabel am Samstag, 9. April, im Stadttheater Wiener Neustadt der Musik von Joseph Marx und zeigt in „Erklärt. Erlebt! - Kennen Sie Marx?“, wie betörend etwa dessen „Symphonische Nachtmusik“ klingt. Am Dienstag, 12. Mai, folgt hier der „Europe School Contest“, bei dem unter der Leitung der Europamittelschule neun Pflichtschulen aus Wiener Neustadt und die MS Ebenfurth mit kreativen Musik-, Tanz- und Sportbeiträgen gegeneinander antreten. Für Stimmung sorgen die Theater- und Chorgruppe der MS Europaschule. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.

„Es muss was Wunderbares sein“ nennen Werner Raubek, Georg Buxhofer & Friends ihr Muttertagskonzert am Samstag, 9. Mai ab 16 und 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk. Am Dienstag, 12. Mai, folgen hier bei freiem Eintritt Klassik, Rock & Pop mit dem Stiftsgymnasium Melk. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.wachaukulturmelk.at.

Mit persönlich gefärbten Geschichten über starke Frauen, Lieblingssongs aus den 1960ern, -70ern und -80ern sowie einer Prise Comedy feiern Alexander Goebel und Band am Samstag, 9. Mai, ab 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten Muttertag. Am Dienstag, 12. Mai, singen hier dann die Wiener Comedian Harmonists im Rahmen der „Meisterkonzerte St. Pölten“ ab 18.30 Uhr in ihrem neuen Programm „In der Bar zum Krokodil“ Schlager aus der Zwischenkriegszeit und Evergreens wie „Mein kleiner grüne Kaktus“, „Wochenend‘ und Sonnenschein“, „Schöne Isabella aus Kastilien“ und „Blumentopf“. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail [email protected] und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail [email protected].

Am Sonntag, 10. Mai, bietet die Ars Antiqua Austria unter der Leitung von Gunar Letzbor im Rahmen der diesjährigen Schlosskonzerte Eckartsau das Muttertagskonzert „Im Land der Freude und Lieblichkeit – G Dur“ mit Joseph Haydns Konzert für Violine, Wolfgang Amadeus Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ u. a. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4774001, e-mail [email protected] und https://schlosskonzerte-eckartsau.at.

Auch im Schloss Tribuswinkel ist am Sonntag, 10. Mai, ein Muttertagskonzert, diesfalls des Musikvereins Tribuswinkel, angesetzt. Beginn ist um 17 Uhr; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 050/355-380, e-mail [email protected] und www.traiskirchen.gv.at.

Im Rahmen des „Lössfrühlings am Wagram“ geht am Sonntag, 10. Mai, ab 11 Uhr im Pleyel Kultur Zentrum in Ruppersthal eine Matinée mit Brigitte Guggenbichler im Quintett über die Bühne. Nähere Informationen und Karten unter 02955/70645 und e-mail [email protected].

Ebenfalls am Sonntag, 10. Mai, spielt das Upper Austrian Jazz Orchestra ab 19.30 Uhr im Kulturbahnhof Altenmarkt-Thenneberg bei einem Open-Air-Konzert „SaltChamberMusic“ zwischen Tradition und aktuellen Erscheinungsformen von Musik. Eintrittspreis nach freiem Ermessen; nähere Informationen unter e-mail [email protected] und www.kultur-bahnhof.eu.

Schließlich steht am Montag, 11. Mai, im Salon Krenek in Krems/Stein die „Künstlerehe“ im Fokus: Das oenm (österreichisches ensemble fuer neue musik) unter der Leitung von Rupert Huber widmet sich dabei ab 19 Uhr den „Komponistengattinnen“ Agnė Mažulienė, Clara Schumann (mit Variationen über ein „Buntes Blatt“ ihres Gatten Robert) und Gladys Nordenstrom Krenek (mit dem „Wind Quintet“). Dazu spielen Irmgard Messin und Nora Skuta u. a. das neunphasige Duo für Flöte und Klavier von Ernst Krenek. Nähere Informationen und Karten unter 02732/71570, e-mail [email protected] und www.krenek.com.