Einladung zum hybriden Pressegespräch „We move you – ÖDG bewegt“

Graz (OTS) -

Die Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG) lädt Medienvertreter:innen herzlich zum Pressegespräch zur neuen Initiative „We move you – ÖDG bewegt“ (WMy) ein.

Mit WMy setzt die ÖDG rund um die Begeisterung für die Fußball-WM ein starkes Zeichen für mehr Bewegung, mehr Gesundheitsbewusstsein und mehr Aufmerksamkeit für Diabetesprävention und Diabetesmanagement. Ziel ist es, möglichst viele Menschen in Österreich mit einer alltagsnahen, motivierenden Botschaft zu erreichen: „WM ist Emotion und Emotion bewegt. Verwandle Jubel, Spannung und Leidenschaft in deine eigene Bewegung!“

Ab 13:00 Uhr sind Journalist:innen eingeladen, am Kick-off-Event im Universitätssportzentrum Graz teilzunehmen.

Termin: 13. Mai 2026, 10:00 Uhr

Ort: Med Uni Graz, Neue Stiftingtalstraße 6, 8010 Graz

Medizinischer Campus West, Seminarraum 77

Das Pressegespräch wird hybrid angeboten.

Eine Teilnahme ist daher vor Ort ebenso möglich wie online.

Ihre Gesprächspartner in alphabetischer Reihenfolge:

Priv.-Doz. Dr. Dr. Felix Aberer, Med-Uni Graz

ÖDG-Vorstandsmitglied und Organisator des Kick-off-Events

Ass.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Elke Fröhlich-Reiterer, Med-Uni Graz

ÖDG-Vorstandsmitglied

Dr. Karlheinz Kornhäusl, Land Steiermark

Gesundheitslandesrat und Internist

Univ.-Prof. PD Dr. Harald Sourij, MBA, Med-Uni Graz

Präsident der Österreichischen Diabetes Gesellschaft

Themen des Pressegesprächs

Warum die ÖDG mit der Initiative „We move you – ÖDG bewegt“ bewusst auf das Thema Fußball setzt

bewusst auf das Thema Fußball setzt Bewegung als zentrale Maßnahme in der Prävention und Behandlung von Diabetes mellitus

mellitus Wie We Move you über Social Media, prominente Persönlichkeiten und Expert:innen möglichst viele Menschen erreichen soll

über Social Media, prominente Persönlichkeiten und Expert:innen möglichst viele Menschen erreichen soll Das Kick-off-Event in Graz als Startpunkt der Initiative

Anmeldung

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung bekannt, ob Sie online oder vor Ort teilnehmen möchten.

Einladung zum hybriden Pressegespräch „We move you – ÖDG bewegt“

Österreichische Diabetes Gesellschaft stellt neue Bewegungskampagne vor

Datum: 13.05.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Med Uni Graz, Medizinischer Campus West, Seminarraum 77

Neue Stiftingtalstraße 6

8010 Graz

Österreich