  • 06.05.2026, 14:43:02
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  • OTS0162

Öffentlicher Rückruf: Plüschtiere

Plüschtiere, verkauft im Zeitraum vom 29.07.2025 bis 05.11.2025, werden wegen erhöhter Weichmacherwerte zurückgerufen.

Plüschtiere, verkauft im Zeitraum vom 29.07.2025 bis 05.11.2025, werden wegen erhöhter Weichmacherwerte zurückgerufen.
Wien (OTS) - 

Die TEDi Warenhandels GmbH informiert über den Rückruf von Plüschtieren mit der Artikelnummer 78008003951000001000, die im Zeitraum vom 29.07.2025 bis zum 05.11.2025 in den TEDi-Filialen verkauft wurden. Bei Analysen der Plüschtiere, die von der SWF Großhandel & Franchise GmbH, Rheinparkallee 12, Monheim am Rhein, stammen, wurden erhöhte Werte der Weichmacher DEHP und DBP festgestellt. Diese Stoffe können gesundheitsgefährdend sein.

Betroffen sind alle Plüschtiere, die im genannten Verkaufszeitraum erworben wurden. Von einer weiteren Verwendung der Plüschtiere wird abgeraten. Die Kunden können die Plüschtiere gegen Erstattung des Verkaufspreises von 10 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi-Filiale umtauschen.

Die TEDi Warenhandels GmbH kommt ihrer Eigenverantwortung gemäß den produktsicherheits-rechtlichen Bestimmungen nach und hat daher einen Rückruf der Plüschtiere veranlasst. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.

Rückfragen & Kontakt

TEDi Warenhandels GmbH
Telefon: +49 231 55577-0
E-Mail: [email protected]

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