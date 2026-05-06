Der ESC am 11. Mai: Live-Programm aus dem ORF-Glasstudio am Rathausplatz & Eröffnung des Eurofan House sowie EuroClub

Wien (OTS) -

Mehr als 100 Stunden Live-Programm kommen in der ESC-Woche aus dem ORF-Glasstudio am Wiener Rathausplatz. Nach dem Auftakt bei der „Opening Ceremony“ senden am Montag, dem 11. Mai 2026, u. a. folgende Sendungen aus diesem Live-Studio im Eurovision Village: „Vienna 2026 – Das Song Contest Magazin“ (ORF 1), „kulturMONTAG“ (ORF 2), „Kultur Heute“ (ORF III), das Ö1-Programm von 9.00 bis 22.00 Uhr, der „Ö3-Wecker“ und „FM4 Sounds like Song Contest“. Weitere Programmhighlights im Zeichen des ESC gibt es am Montag, dem 11. Mai, in allen ORF-Kanälen – in ORF 1, ORF 2, ORF III, Ö1, Ö3 und FM4 sowie auf ORF ON, ORF KiDS und auf Social Media. In der Wiener Stadthalle findet mit der „Evening-Preview-Show“ des ersten Semifinales (21.00 Uhr) die erste der neun Live-Shows statt. Außerdem am 11. Mai: Die Openings des Eurofan House im Wien Museum und des EuroClub im PraterDOME sowie zahlreiche Programmpunkte im Eurovision Village am Wiener Rathausplatz und weitere Side-Events.

Main Venue: Proben in der Wiener Stadthalle am 11. Mai

Ab 15.30 Uhr steht ein Probendurchlauf aller Teilnehmer:innen des ersten Semifinales sowie mit Italien und Deutschland zwei der „Big Four“ im ESC-Terminkalender: Mit dabei sind Moldau (Satoshi – „Viva, Moldova!”), Schweden (FELICIA – „My System”), Kroatien (Lelek – „Andromeda”), Griechenland (Akylas – „Ferto”), Portugal (Bandidos do Cante – „Rosa”), Georgien (Bzikebi – „On Replay”), Italien (Sal Da Vinci – „Per sempre sì”), Finnland (Linda Lampenius x Pete Parkkonen – „Liekinheitin“), Montenegro (Tamara Živković – „Nova Zora”), Estland (Vanilla Ninja – „Too Epic To Be True”), Israel (Noam Bettan – „Michelle“), Deutschland (Sarah Engels – „Fire“), Belgien (ESSYLA – „Dancing on the Ice”), Litauen (Lion Ceccah – „Sólo Quiero Más”), San Marino (Senhit – „Superstar”), Polen (Alicja – „Pray”) und Serbien (Lavina – „Kraj mene“). Ab 21.00 Uhr findet mit der „Evening-Preview-Show“ des ersten Semifinales die erste von neun ausverkauften Live-Shows des Eurovision Song Contest 2026 statt.

Eurovision Village sowie Openings von Eurofan House und EuroClub: Die Side-Events am 11. Mai

Am Montag, dem 11. Mai, öffnen das Eurofan House im Wien Museum und der EuroClub im PraterDOME ihre Pforten. Das Eurofan House wird dabei zum Treffpunkt von Fans, Acts und der internationalen ESC-Community. Am Eröffnungstag sind die Acts aus Tschechien (Daniel Žižka, 12.00 Uhr), Rumänien (Alexandra Căpitănescu, 13.00 Uhr), Norwegen (JONAS LOVV, 14.00 Uhr), Österreich (COSMÓ, 15.00 Uhr) und Australien (Delta Goodrem, 16.00 Uhr) vor Ort.

Das Live-Programm startet täglich mit einem „TANZSCHEIN“-Flashmob von Radio-Wien-Tanz-Experte Chris Lachmuth, der mit dem Publikum COSMÓS Choreographie einstudiert. Ab 11. Mai geben sich auch aktuelle ESC-Acts am Wiener Rathausplatz die Ehre. Den Anfang machen u. a. Veronica Fusaro (Schweiz), Alexandra Căpitănescu (Rumänien) und Delta Goodrem (Australien). Der Montag steht im Eurovision Village unter dem Motto des Siegertitels von 2005: „My Number One“. Um die größten Hits dreht sich auch die ORF-III-Show „Musical meets Song Contest“ der Vereinigten Bühnen Wien. Entsprechend dem Tagesmotto bringen die Musical-Stars aktueller VBW-Inszenierungen wie Nienke Latten, Ana Milva Gomes, Vincent Bueno und Moritz Mausser ein eigens inszeniertes Musical auf die große Bühne im Eurovision Village. Diese Premiere wird live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF III gezeigt (Start im Eurovision Village um 20.00 Uhr). Vorab um 19.00 Uhr animiert Monika Ballwein mit dem 1. Wiener Gemeindebauchor die tausenden Zuschauerinnen und Zuschauer zum Mitsingen. Ausgewählte internationale Eurovision-DJs lassen den Abend ab 22.00 Uhr stimmungsvoll ausklingen. Im eigens kreierten Eurovision Quiz können bis Freitag, den 15. Mai, außerdem dreimal täglich bis zu 2.000 Teilnehmer:innen gegeneinander spielen. Auf einem eigenen kleinen „Turquoise Carpet“ haben die Besucherinnen und Besucher ebenfalls bis Freitag, den 15. Mai, die Möglichkeit, sich wie ESC-Stars zu fühlen. Ö3-Moderator und Fotograf Martin Krachler wird sie vor der Eurovision-Village-Pressewand im besten Licht erstrahlen lassen und täglich einen „Shootingstar“ küren. Erstmals werden auch Eurovision-Träume für alle wahr: Wer bis Donnerstag, den 14. Mai, in der Karaok.ai-Box singt, kann sich selbst – mit Hilfe von KI – im Originalauftritt von einst erleben. Weitere Highlights, die im Laufe der Woche auf die Fans vor Ort warten, sind Auftritte von ESC-Stars.

Weiter gefeiert wird ab 22.00 Uhr bei der Opening Night des EuroClub im Wiener PraterDOME mit den ESC-Stars Eric Papilaya, Nadine Beiler, Kaleen, Go-Jo sowie Abor & Tynna. Für beste Stimmung sorgen außerdem: Ally Bandido, Sasha Balkan, Al Bel, DJ Ron, DJ Ohrmeister und Schlagerprofilerna.

Für noch mehr ESC-Stimmung ist bei „Eurovision Song Contest Drinks & Music“ im Café Museum, „Eurovision Song Contest Pub Quiz“ im Crossfield’s Australian Pub und „EUROBRONSKI Song Contest“ im Volkstheater gesorgt.

Die ESC-Highlights in ORF 1, ORF 2 und ORF III am 11. Mai

Talks, erste Probenbilder, Backstage-Einblicke und Highlights aus der ESC-Geschichte: Fanny Stapf meldet sich von Montag bis Samstag mit dem vorabendlichen Magazin „Vienna 2026 – Das Song Contest Magazin“ (17.55 Uhr, ORF 1) live aus dem ORF-Glasstudio vom Wiener Rathausplatz. Am Montag, dem 11. Mai, ist u. a. die ehemalige ESC-Teilnehmerin Pia Maria, die 2022 gemeinsam mit LUM!X für Österreich angetreten ist, bei Fanny Stapf zu Gast. ORF-Reporterin Larissa Robitschko ist im Eurovision Village am Rathausplatz unterwegs und fängt die Stimmung bei den Fans aus aller Welt ein. Philipp Maschl meldet sich als Live-Reporter aus der Wiener Stadthalle und bietet Backstage-Einblicke von den Vorbereitungen und Proben und spricht mit den diesjährigen ESC-Acts und -Delegationen. ORF-Wissenschaftsredakteur Tobias Mayr meldet sich täglich mit der Rubrik „ESC-Science“, in der er sich dem Song Contest aus wissenschaftlicher Perspektive annähert, z. B. mit der Frage, wie ein Ohrwurm entsteht. Außerdem ist täglich eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter aus dem ESC-Core-Team zu Gast im Studio und gibt Backstage-Einblicke in den Musikgroßevent.

Auch die ORF-Information widmet sich dem musikalischen Ereignis des Jahres: Von Montag bis Samstag meldet sich Philipp Maschl in ORF 1 mit dem „ZIB Magazin ESC“ (19.56 Uhr) live aus der Wiener Stadthalle. Los geht es am 11. Mai mit der Frage „Wie nachhaltig ist der Song Contest“.

Auch „Guten Morgen Österreich“ (Montag bis Freitag, 6.30 Uhr, ORF 2) steht ganz im Zeichen des ESC: Katharina Reigersberg meldet sich aus der Stadthalle und berichtet über die Logistik hinter dem Großevent. Zum Thema „Wie komme ich mit der Stimme durch die ganze Woche?“ ist Monika Ballwein zu Gast im Studio. Weitere Beiträge berichten über Österreicher:innen beim ESC und die Eröffnung der ESC-Fanzone.

Für „Studio 2“ (Montag bis Freitag, 17.30 Uhr, ORF 2) ist Verena Hartlieb backstage in der Stadthalle und am Rathausplatz unterwegs. Sie blickt hinter die Kulissen des ESC und beleuchtet, was das Publikum sonst nicht sieht. Am Montag zeigt sie, welche Musicalstars sich schon für den ESC warm singen. Dazu trifft sie Elisabeth Engstler am Rathausplatz. Verena Hartlieb begleitet den Countdown zum ESC, trifft Menschen vor und hinter der Bühne und liefert spannende Einblicke in eine Woche voller Musik, Emotionen und großer Showmomente.

Der „kulturMONTAG“ (22.30 Uhr, ORF 2) kommt live aus dem gläsernen ESC-Studio auf dem Rathausplatz. Die von Peter Schneeberger präsentierte Schwerpunktsendung befasst sich mit dem 70-Jahr-Jubiläum des heute weltweit größten TV-Musikwettbewerbs, berichtet über den Eröffnungstag, die Stimmung in der Stadt sowie die Künstler:innen mit den größten Chancen. Thematisiert werden auch die Kontroverse rund um Israels Teilnahme und die Frage, wie politisch der Song Contest tatsächlich ist. Studiogast ist der Journalist und langjährige ESC-Experte Jan Feddersen.

ORF III sendet „Kultur Heute“ (Montag bis Freitag, 19.40 Uhr) aus dem Pop-Up-Glasstudio am Rathausplatz. In vier Spezialausgaben (ausgenommen am Feiertag) widmet sich das Format den zahlreichen Facetten des ESC. Am Montag ist die Sendung auch der Auftakt zu einem besonderen ORF-ESC-Abend in ORF III: So steht um 20.15 Uhr die auch in 3sat ausgestrahlte live-zeitversetzte Übertragung der Show „Musical meets Song Contest“ der Vereinigten Bühnen Wien vom Rathausplatz auf dem Programm. Musicalstars wie Ana Milva Gomes, Moritz Mausser, Nienke Latten, Vincent Bueno, Charles Kreische und Klaudia Dodes präsentieren einen schwungvollen Streifzug durch sieben Jahrzehnte ESC, begleitet vom Orchester der Vereinigten Bühnen Wien. Danach folgt eine TV-Aufzeichnung von „Aus dem Archiv Spezial: 70 Jahre Song Contest“ (21.50 Uhr), die bereits am 10. Mai in Ö1 zu hören ist. In dieser Ausgabe des Formats aus dem ORF RadioKulturhaus beleuchten Christian Reichhold und Regina Nassiri mit Marianne Mendt, Gary Lux, Timna Brauer und Cesár Sampson die rot-weiß-roten ESC-Beiträge der vergangenen Jahrzehnte. Den Abend beschließen Dacapos der Dokumentationen „Udo!“ (23.25 Uhr) und „Merci Chérie – Österreich und der Song Contest“ (0.25 Uhr).

Das ESC-Programm der ORF-Radios am 11. Mai

In den „Gedanken für den Tag“ (6.57 Uhr) in Ö1 erzählt Historikerin Kerstin Susanne Jobst, wie sie leidenschaftliche Beobachterin dieses einzigartigen Musikevents wurde. Sie bietet spannende Einblicke für ESC-Fans, Musikinteressierte und Kulturbeobachter gleichermaßen und verbindet historische Expertise mit aktueller Popkultur. Von 9.00 bis 22.00 Uhr sendet Ö1 live aus dem ORF-Glasstudio im Eurovision Village am Wiener Rathausplatz: Die Tagesmoderatorinnen und -moderatoren melden sich mit Gästen, Themen und Musik rund um den ESC. Im „Radiokolleg: 100 Songs: Geschichte wird gemacht“ (9.45 Uhr) ist der Beitrag „Conchita Wurst – Rise Like A Phoenix“ zu hören, „Ausgewählt“ (10.00 Uhr) stellt Musikwettbewerbe in der Klassik vor. In den „Radiogeschichten“ (11.05 Uhr) liest Robert Stadlober aus „ABBA. 100 Seiten. Wissenswertes über eine der erfolgreichsten Popbands der Welt“ von Jan Wiele und in „Punkt eins“ (13.00 Uhr) sind Florian Wagner, Medienwissenschafter und Kurator des Museums Haus der Geschichte Österreich, und Sprach- und Kulturwissenschafter Irving Wolther zur Frage „Wie politisch ist der ESC?“ zu Gast. Das „Kulturjournal“ (17.09 Uhr) steht ebenso ganz im Zeichen des ESC wie die „Spielräume“ (17.30 Uhr), und das „Journal Panorama“ (18.25 Uhr) berichtet über die Vorbereitungen auf den ESC, den zu erwartenden Mehrwert für die Stadt Wien und Sicherheitsaspekte. Elektronische Musik nimmt einen immer größer werdenden Stellenwert ein – auch beim ESC. Ein Ort in Wien, wo an der Zukunft gebastelt wird, ist das Future Art Lab der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Dort ist der ELAK zu Hause, der Universitätslehrgang für elektroakustische und experimentelle Musik. Seit seiner Gründung im Jahr 1963 bildet dieser Lehrgang, ausgehend von elektronischem Klang, eine offene Plattform für vielfaltige Kunstpraktiken. Angelica Castello ist stellvertretende Lehrgangsleiterin und Komponistin. Sie präsentiert sogenannte Fixed Media Sounds und Aufnahmen von Studierenden ab 21.00 Uhr in der „Blauen Stunde“. Das gesamte Ö1-Programm zum ESC ist unter https://oe1.orf.at/esc abrufbar.

Der Ö3-Wecker sendet live von 5.00 bis 9.00 Uhr aus dem ORF-Glasstudio im Eurovision Village am Rathausplatz. Das Ö3-Wecker-Moderationsteam Philipp Bergsmann und Anna Kratki steht in der Eurovisionswoche mit Österreich auf und liefert alle News zur größten Musikshow der Welt. „Mr. Song Contest“ Andi Knoll ist mit seiner ESC-Rubrik zu hören – mit Fans aus ganz Österreich, von Bregenz über Graz bis nach Oberwart. Er fängt damit die ESC-Stimmung in ganz Österreich ein. Das Ö3-Wecker-Quiz „Wer gegen wen“ gibt es in einer besonderen Version: ESC-Fans, die zu Gast in Wien sind, treten gegen die Ö3-Wecker-Hosts an und testen ihr Allgemeinwissen zu Europa und Australien. Die Ö3-Reporter:innen berichten aus der Wiener Stadthalle, von Fantreffen, den lustigsten Side-Events und aus dem Eurovision-Village – im Ö3-Wecker, in den Ö3-Nachrichten und auf den Ö3-Social-Media-Kanälen.

Wenn Wien zum Zentrum des ESC wird, ist FM4 mittendrin: In „FM4 Sounds like Song Contest“ senden Conny Lee und Philipp Emberger von 15.00 bis 18.00 Uhr live aus dem ORF-Glasstudio im Eurovision Village am Rathausplatz. Mit zahlreichen Live-Gästen wie ESC-Host Michael Ostrowski oder dem Vorjahressieger JJ. Außerdem sind aktuelle und vergangene ESC-Acts sowie FM4-Musiker:innen zu Gast, erzählen von ihren Lieblingsmomenten, Bühnenhighlights und dem ganz speziellen ESC-Gefühl. Live-Spiele mit dem Publikum vor Ort, spontane Challenges und Stories von Fans dürfen bei „FM4 Sounds like Song Contest“ natürlich nicht fehlen. Im Programm: die größten ESC-Hits, unerwartete Song-Perlen aus der Song-Contest-Geschichte, aktuelle Beiträge des heurigen Jahrgangs und passende FM4-Tracks rund um das Thema Eurovision Song Contest. Ab 19.00 Uhr widmet sich „Generation Sound – der FM4 Musikpodcast“ dem Eurovision Song Contest.

Song-Contest-Fieber auf ORF ON

Der Countdown zum Eurovision Song Contest 2026 läuft! In wenigen Tagen performen die ersten Acts auf der ESC-Bühne in der Stadthalle, auf ORF ON ist der Song Contest schon jetzt in vollem Gang: Alle Live-Shows und das ganze Rundum-Programm zum ESC gibt es live und zum Nachschauen auf ORF ON sowie in einer umfangreichen ESC-Videokollektion. Exklusiv auf ORF ON zeigt „Backstage-Diary – Behind the Hype“ (ab 10. Mai) in sieben Folgen seltene Einblicke in die Arbeit der beiden ESC-Hosts Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und ist hautnah dabei, wenn sie auf das Showteam, die Artists und Fans treffen. Es ist ein authentisches Tagebuch voller emotionaler Höhepunkte und unerwarteter Momente der größten Musikshow der Welt. Außerdem laden die „ESC Vintage Feelings“ mit Mimi Berger zu einer Zeitreise durch die österreichische ESC-Geschichte. Sie blickt gemeinsam mit JJ, COSMÓ, Simone und weiteren ESC-Ikonen auf legendäre Auftritte und persönliche Erinnerungen an den Song Contest zurück.

ORF KiDS: ESC-Wochenschwerpunkt in „ZIB KiDS“

Auch die Nachrichtensendung „ZIB KiDS“ (18.55 Uhr, ORF KiDS) widmet sich eine ganze Woche lang dem Eurovision Song Contest und erklärt verständlich, informativ und aus Sicht der Kinder wie Europas größter Musikwettbewerb funktioniert und wie er Menschen in ganz Europa verbindet. Jeden Tag begrüßt ein Kind aus einem anderen ESC-Teilnehmerland das Publikum. Gemeinsam wird entdeckt, gefragt und ausprobiert: Es werden ESC-Freundschaftsarmbänder gebastelt, kulinarische Spezialitäten aus den Teilnehmerländern verkostet und spannende Einblicke hinter die Kulissen des Wettbewerbs gegeben – von der Entstehung eines Songs bis zum großen Auftritt auf der Bühne. Am Montag blickt die „ZIB KiDS“ hinter die Kulissen: Was ist der ESC, wie läuft der Wettbewerb ab und wer steckt dahinter?