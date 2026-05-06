Mehr Platz und Komfort im Nahverkehr: Neuer Cityjet Doppelstock startet in der Ostregion

Wien, St. Pölten, Eisenstadt (OTS) -

Mit einer Premierenfahrt von Wien nach Wiener Neustadt sowie der feierlichen Präsentation am Wiener Hauptbahnhof wurde heute der neue Cityjet Doppelstock der ÖBB vorgestellt. Insgesamt 45 neue Doppelstockzüge werden bis Ende 2026 in Wien und Niederösterreich in Betrieb genommen. Für Fahrgäste kommt die neue Zugflotte ab Ende Juni erstmals auf der Strecke Wien – Payerbach/Reichenau zum Einsatz und bringt damit mehr Kapazität und Komfort in den stark nachgefragten Nahverkehr der Ostregion.

Die neuen Doppelstockzüge werden insbesondere auf der stark frequentierten Nord-Süd-Achse durch Wien eingesetzt. Dazu zählen Verbindungen im REX-Verkehr von Znojmo/Retz über die Nordwestbahn bzw. Břeclav/Bernhardsthal über Wien bis nach Wiener Neustadt und Payerbach-Reichenau.

Wien als Drehscheibe: Infrastruktur und Fahrzeuge greifen ineinander

Mit dem laufenden Modernisierungsprogramm S-Bahn Wien Upgrade werden die Wiener Stammstrecke sowie Anschlussstrecken in Niederösterreich fit für die Zukunft gemacht: Unter anderem werden Bahnsteige auf bis zu 220 Meter verlängert, um den Einsatz gekuppelter Doppelstockzüge zu ermöglichen und dadurch Komfort und Sitzplatzkapazitäten für Pendler:innen zu erhöhen. Die neuen Fahrzeuge sind als vierteilige Einheiten konzipiert und können in Doppeltraktion als rund 210 Meter lange Züge verkehren. Sie sind zudem bereits für das künftige Zugsicherungssystem ETCS Level 2 vorbereitet.

NÖ LH-Stv. und Verkehrslandesrat Udo Landbauer: „ Vor 30 Jahren sind die ersten Doppelstockzüge in Niederösterreich gestartet. Heute gehen wir den nächsten Schritt. Mehr Platz, mehr Komfort und mehr Verlässlichkeit für unsere Pendler. Die neuen Züge bringen bis zu 25 Prozent mehr Sitzplätze. Das heißt konkret: weniger Gedränge, weniger Stress, mehr Lebensqualität am Weg zur Arbeit. Gerade auf stark belasteten Strecken wie der Südbahn, der Nordwestbahn und der Nordbahn ist das ein echter Unterschied, den die Menschen jeden Tag spüren werden. Gemeinsam bauen wir den öffentlichen Verkehr nicht nur aus, wir machen ihn besser. Schritt für Schritt. Für alle, die täglich unterwegs sind. “

Abgeordneter zum Wiener Landtag Omar Al-Rawi: „ Bahn und S-Bahn sind für Wien ein entscheidender Standortfaktor: Sie sichern unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit, ziehen Unternehmen an und schaffen Arbeitsplätze. Der neue Cityjet Doppelstock bringt mehr Kapazität, Qualität und erhöht damit die wirtschaftliche Zukunft unserer Stadt .“

VOR-Geschäftsführung Karin Zipperer und Alexander Schierhuber: „ Die Ostregion ist der zentrale Motor des öffentlichen Verkehrs in Österreich: mehr als 2/3 der Nachfrage entfallen auf diesen Raum, mit besonders starken Zuwächsen in und um Wien. Der VOR schafft etwa durch die Vergabe von Verkehrsdienstverträgen die Grundlage dafür, dass zusätzliche Kapazitäten und moderne Fahrzeuge in der Ostregion möglich werden. "

ÖBB CEO Andreas Matthä: „ Wir investieren weiter für mehr Komfort und Kapazität im Nahverkehr. Insgesamt werden wir 109 neue Cityjet Doppelstock-Züge in Niederösterreich und Wien im Einsatz haben. Gerade in der Ostregion sind besonders viele Menschen mit der Bahn unterwegs, hier erbringen wir rund zwei Drittel unserer gesamten Nahverkehrsleistung. Die neuen Cityjet Doppelstockzüge bieten nicht nur deutlich mehr Platz, sondern auch mehr Komfort dank großzügiger Mehrzweckbereiche für Fahrräder und Kinderwagen sowie barrierefreie Aus- und Einstiegsbereiche. “

Stadler-Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler: „ Dieser Zug kombiniert modernste Technologie mit höchstem Komfort und setzt in Sachen Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit neue Maßstäbe. So bieten wir zusammen mit den ÖBB den Fahrgästen nicht nur eine komfortable Reise, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität – in Österreich und weltweit. “

Perspektive: Ausbau bis ins Burgenland

Über die aktuellen Einsatzstrecken hinaus ist geplant, die neuen Doppelstockzüge künftig auch auf weiteren Relationen in der Ostregion einzusetzen. Perspektivisch sollen sie ab Ende dieses Jahrzehnts auch Verbindungen in Richtung Burgenland bedienen: Voraussetzung dafür ist die laufende Elektrifizierung der Mattersburger Bahn von Wiener Neustadt über Mattersburg bis zur Staatsgrenze und weiter nach Sopron. Das geplante Betriebskonzept sieht dabei eine Flügelung der Züge in Wiener Neustadt vor, wodurch zusätzliche Direktverbindungen geschaffen und die vorhandene Infrastruktur effizient genutzt werden können.

Der Cityjet Doppelstock neu stellt sich vor:

Das neue Nahverkehrs-Flaggschiff bietet eine Vielzahl von Features, die den Komfort und die Barrierefreiheit für die Fahrgäste verbessern:

Moderne Innenausstattung im Cityjet-Design

Bequeme Sitze

Großzügige barrierefreie Ein- und Ausstiegsbereiche in Niederflurbauweise

Mehrzweckbereiche in jedem Wagen mit Platz für Fahrräder, Kinderwägen und Gepäck

Klimaautomatik im Fahrgastraum

Steckdosen inkl. USB-Anschluss in jeder Sitzplatzreihe

Modernes Reisendeninformationssystem mit Echtzeitinformationen auf Monitoren

Zwei eigene Rollstuhlplätze im Mittelwagen mit höhenverstellbaren Seitenwandtischen

Zwei bis vier WCs, davon eines barrierefrei und mit Wickeltisch ausgestattet

Gratis WLAN und Videoüberwachung

Technische Daten im Überblick:

Maximalgeschwindigkeit: 160 km/h

Zuglänge: 160 m (sechsteilige Garnitur) bzw. 105 m (vierteilige Garnitur)

Sitzplatzkapazität: ca. 591 (sechsteilige Garnitur) bzw. ca. 371 (vierteilige Garnitur)

Fahrradstellplätze: bis zu 60 (sechsteilige Garnitur) bzw. bis zu 36 (vierteilige Garnitur)

Rollstuhlplätze: 2 im Mittelwagen mit höhenverstellbaren Seitenwandtischen



