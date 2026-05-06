Müllner/Grüne Senior:innen G+ zu Doppelbudget: „Schluss mit der Dauer-Verunsicherung – mehr Gerechtigkeit im Pensionssystem!“

Wien (OTS) -

„Die Bundesregierung will angeblich das effektive Pensionsantrittsalter erhöhen, setzt aber gleichzeitig Maßnahmen, die ältere Arbeitnehmer:innen ‚teurer‘ machen. Der Zugang zur Korridorpension wird erschwert, während Betriebe weiterhin zu wenig in die Pflicht genommen werden, altersgerechte Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist widersprüchlich und wird nicht dazu beitragen, dass Menschen tatsächlich länger gesund im Erwerbsleben bleiben können,“ kritisiert Robert Müllner, Obmann der Grünen Senior:innen G+ die Regierungsvorhaben im Doppelbudget.

Besonders problematisch sei, dass ältere Arbeitnehmer:innen am Arbeitsmarkt nach wie vor benachteiligt werden. Die Arbeitslosigkeit älterer Menschen liegt deutlich über dem Durchschnitt und ist zuletzt weiter gestiegen. „Wer ein höheres faktisches Pensionsantrittsalter will, muss endlich konkrete Maßnahmen setzen, damit ältere Menschen auch tatsächlich Beschäftigung finden und behalten können“, so Müllner.

Die Grünen Senior:innen G+ fordert daher die rasche Umsetzung eines Bonus-Malus-Systems für ältere Arbeitnehmer:innen. Betriebe, die überdurchschnittlich viele ältere Menschen beschäftigen, sollen finanziell entlastet werden. Unternehmen, die ältere Arbeitnehmer:innen systematisch ausschließen, sollen dagegen stärker zur Verantwortung gezogen werden. „Ein solches System wäre ein wirksamer Hebel, um die Beschäftigung von Menschen über 60 nachhaltig zu erhöhen“, betont Müllner.

Abschließend fordert der Vorsitzende der Grünen Senior:innen G+ Müllner mehr Gerechtigkeit im Pensionssystem: „Die breite Mehrheit der Pensionist:innen hat bereits einen erheblichen Beitrag zur Budgetsanierung geleistet. Menschen mit kleinen und mittleren Pensionen müssen weiterhin einen vollen Teuerungsausgleich erhalten. Gleichzeitig braucht es endlich einen gerechten Beitrag von Luxus-Pensionist:innen zur Konsolidierung des Staatshaushaltes – der fehlt nämlich nach wie vor.“