DenizBank AG mit neuem Tagesgeldangebot: 2,3 % Zinsen für 6 Monate p.a., danach 2% für weitere 6 Monate

Wien (OTS) -

Top-Start: 2,3 %* Zinsen p.a. fix für die ersten 6 Monate.

Sichere Fortführung: 2,0 %* Zinsen p.a. garantiert für die darauffolgenden 6 Monate

Die DenizBank AG reagiert auf die hohe Nachfrage nach liquiden Sparformen und führt ein neues Tagesgeld-Angebot für Neu:kundinnen ein ab Donnerstag, 6. Mai. Das Modell kombiniert eine marktführende Einstiegsverzinsung mit einer attraktiven Anschlussgarantie.

Im aktuellen Marktumfeld, das von einer moderaten Inflation und sich stabilisierenden Leitzinsen geprägt ist, suchen Anleger:innen nach Sicherheit ohne lange Bindung.

Tagesgeld ist hier das Instrument der Stunde: Sie sparen, während das Kapital für unvorhergesehene Ausgaben oder Marktchancen täglich verfügbar bleibt.

Ihre Vorteile bei der DenizBank AG:

Volle Flexibilität: Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich - ohne Kündigungsfristen.

Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich - ohne Kündigungsfristen. Kostenloses Konto: Keine versteckten Gebühren

Keine versteckten Gebühren Transparenz: Die Zinsstaffel (6+6 Monate)* bietet Planungssicherheit für ein volles Jahr, statt nur kurzfristiger Lockangebote.

„Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden nicht nur einen kurzfristigen Anreiz bieten, sondern eine verlässliche Basis für ihren Vermögensaufbau“, so ein Sprecher der DenizBank AG. Mit der garantierten Verzinsung für das gesamte erste Jahr schafft die DenizBank AG Vertrauen und bietet eine klare Antwort auf die aktuelle wirtschaftliche Situation.

Das Angebot ist ab sofort online und in allen österreichischen Filialen verfügbar.

*Zinssätze p.a. gültig nur für Neukunden bei Eröffnung eines neuen Tagesgeldkontos: 2,30% p.a. für die ersten 6 Monate ab Kontoeröffnung, anschließend 2,00% p.a. für weitere 6 Monate, danach der jeweils aktuelle Standartzinssatz gemäß Preisaushang. Gültig für Kontoeröffnungen ab 06.05.2026 bis auf Widerruf. Für Bestandkunden gilt bis 31.05.2026 ein Zinssatz von 1,80% p.a., danach der jeweils aktuelle Zinssatz gemäß Preisaushang.

Rechtlicher Hinweis:

Das ist eine Marketingmitteilung, die zu unverbindlichen Informationszwecken erstellt wurde. Sie ist keine Finanzanalyse und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Empfehlung beziehungsweise eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, Veranlagungen oder sonstigen Bankdienstleistungen dar. Diese Information ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstumente und Veranlagungen teilweise erhebliche Risiken bergen. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anleger:innen und Kund:innen, etwa hinsichtlich Ertrag, finanzieller oder steuerlicher Situation, Risikobereitschaft oder individueller Geeignetheit von Bankdienstleistungen. Diese Information wurde von der DenizBank AG sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie wurde jedoch nicht von unabhängiger dritter Seite geprüft und verifiziert; es wird daher keine Garantie in Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der enthaltenen Informationen und Meinungen abgegeben. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.