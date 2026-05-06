Grüne Wien/Pühringer, Prack: „Konsequenter Schutz vor Horrorhaus-Spekulanten dringend notwendig”

Wien (OTS) -

Die Stadt tut weiterhin zu wenig gegen Horrorhaus-Spekulanten. „Spekulanten machen das Zuhause für Bewohner:innen zu Horrorhäusern und das Leben für viele Wiener:innen dadurch zur Hölle. Es werden laufend Beobachtungen zu massiven Schikanen gegen Mieter:innen an die zuständigen Behörden übermittelt, aber es passiert viel zu wenig. Es braucht endlich ein konsequentes Vorgehen der Stadtpolitik gegen Horrorhaus-Spekulanten. Wien muss das Signal aussenden, dass man sich von Immo-Haien nicht länger auf der Nase herumtanzen lässt und Mieter:innen in Wien wieder geschützt werden”, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Wiener Grünen.

Die Wiener Grünen gehen von einer großen Dunkelziffer an betroffenen Wohnhäusern im dreistelligen Bereich aus: „Es sind leider keine Einzelfälle, dass das Zuhause zum Horrorhaus wird. Immo-Haie gehen dabei mit immer drastischeren Mitteln gegen Mieter:innen vor, um sie aus ihrer Wohnung zu ekeln. Die Mieter:innenberatungen wissen von unzähligen Fällen zu berichten. Die Stadt ist gefordert, mit allen Mitteln gegen die Profitgier von Einzelnen auf Kosten von Wiener Mieter:innen vorzugehen. Regelmäßige Gebäudescreenings ersetzen keine Hilfe im akuten Notfall“, so Georg Prack, Klubobmann und Wohnsprecher der Grünen Wien.



Horrorhäuser in Zwangsverwaltung nehmen



Die Grünen fordern von der Wohnbaustadträtin ein konsequentes Vorgehen gegen Horrorhaus-Spekulanten. „Das Mittel der Zwangsverwaltung muss in solchen Fällen zum Standard werden. Es geht um das Wohl der Mieter:innen. Darüber hinaus soll das Stadterneuerungsgesetz wieder angewandt werden, das es ermöglicht Immo-Haien die Spekulationshäuser dauerhaft zu entziehen und sie etwa an Wiener Wohnen oder gemeinnützige Bauträger zu überantworten”, so Pühringer und Prack abschließend.