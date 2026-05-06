FPÖ-Keyl: „Freie Kirche in freiem Staat heißt auch: keine parteipolitische Kanzel und keine Kirchensteuer“

Sankt Pölten (OTS) -

„Mittlerweile ist ein klares parteipolitisches Muster bei österreichischen Bischöfen erkennbar. Erst Erzbischof Franz Lackner mit seiner wenig durchdachten Kritik an FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl, nun Bischof Hermann Glettler mit parteipolitischen Anspielungen von der Kanzel. Das hat mit einer freien Kirche in einem freien Staat nichts mehr zu tun“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Verfassungssprecher LAbg. Hubert Keyl die Debatte rund um Glettlers Predigt bei der Feldmesse am Gauder Fest im Zillertal.

Wenn nun im Zusammenhang mit Glettler von Anstand die Rede sei, dann solle dieser Anstand auch von den Kirchenvertretern selbst eingefordert werden. „Wenn ein Bischof FPÖ-Wähler in einer Predigt herabsetzt oder parteipolitisch belehrt, dann soll er zumindest so viel Anstand zeigen, auf deren Kirchenbeiträge zu verzichten. Alles andere ist Heuchelei“, betont Keyl.

Für Keyl ist die Trennung von Kirche und Staat keine Einbahnstraße: „Eine freie Kirche in einem freien Staat bedeutet nicht, dass Bischöfe und Erzbischöfe politisch gegen die FPÖ predigen und danach empört reagieren, wenn es Widerspruch gibt. Wer Politik macht, muss politische Kritik aushalten.“

„Keine ORF-Zwangssteuer und keine Kirchensteuer – das nenne ich Freiheit. Der Kirchenbeitrag ist das letzte Relikt einer sehr dunklen Zeit und gehört abgeschafft. Das ist mein Verständnis von einer freien Kirche in einem freien Staat“, so Keyl weiter.

„Den Einnahmenausfall können dann ja jene ersetzen, für die manche Kirchenvertreter offenbar Wahlkampf machen. Die FPÖ-Wähler brauchen jedenfalls keine moralische Bevormundung von der Kanzel, während ihnen gleichzeitig jedes Jahr der Kirchenbeitrag vorgeschrieben wird“, schließt Hubert Keyl.