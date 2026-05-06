Grüne Wien/Berner zu Neubesetzung im Schauspielhaus: Irritation statt Transparenz

Wien (OTS) -

Ungereimtheiten beim Ausschreibungsverfahren, mangelnde Transparenz und fehlende Kommunikation anlässlich der Neubesetzung der künstlerischen Leitung im Schauspielhaus ortet die Grüne Kultursprecherin Ursula Berner. „Was im aktuellen Fall der Neubesetzung so irritierend ist, ist dass offenbar während des Ausschreibungsprozesses die Rahmenbedingungen geändert wurden. Weder öffentlich noch im Ausschreibungstext oder im Kulturausschuss wurde vor der Bestellung dargelegt, dass mit der Neuvergabe des Schauspielhauses auch die Struktur der freien Theaterhäuser neu aufgestellt wird“, so Berner.

Das Schauspielhaus soll bekanntlich mit der Kleinbühne TEATA in der Gumpendorferstraße zu einer „Dachmarke“ beider Spielstätten werden. „Wenn solch tiefgreifende Veränderungen so nonchalant daherkommen, das aktuelle Leitungsteam nicht vorinformiert wird und alles über eine kurzfristig einberufene Pressekonferenz kommuniziert wird, wirkt es leider weder wie ein langfristiger Plan zur innovativen Neuaufstellung der stadtnahen Bühnen, noch wirkt die Vorgangsweise transparent“, so Berner.

„Keine der Neubesetzungen von Theaterhäusern hat in den letzten Jahren für solche Aufregung gesorgt“, so Berner. Dazu kommt, dass auch die Jury für die Besetzung aus nur vier Personen bestand: Zwei dieser vier Personen arbeiten im direkten Umfeld der Stadträtin und sind ihr de facto unterstellt, die dritte ist ehemalige Kuratorin, und eine Person kommt „von außen“. „Eine so aufgestellte Jury wirkt wie vorgeschoben, um längst beschlossene Umstrukturierungen zu legitimieren“, so Berner.

Gestern ging dann ein Protest-Brief mit 500 Unterschriften gegen dieses Vorgehen bei der zuständigen Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler ein. „Es ist wirklich schade, dass die Leitung des Schauspielhauses, deren Expertise keinesfalls in Frage gestellt wird, nun mit einem solchen Klotz am Bein startet“, so Berner.