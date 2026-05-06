Kai Pflaume präsentiert „Wer weiß denn sowas XXL“ am 9. Mai in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Sechs Prominente treten in einer extralangen Primetime-Ausgabe von „Wer weiß denn sowas XXL“ am Samstag, dem 9. Mai 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON an. Moderator Kai Pflaume begrüßt die Comedians Dieter Nuhr und Olaf Schubert, ESC-Moderatorin Victoria Swarovski und Moderator Daniel Hartwich sowie den Komiker und die Komikerin Paul Panzer und Cordula Stratmann.

Die Duelle im Überblick

Dieter Nuhr gehört zu den prägenden Stimmen im politischen Kabarett und kommentiert bei „Nuhr im Ersten“ gewohnt pointiert die aktuellen gesellschaftlichen Themen. Beim Rateduell misst er sich mit Olaf Schubert. Der ewige Pullunder der Comedy begeistert in der „heute-show“ seine Fans regelmäßig mit seinem trockenen Humor und seiner scheinbar naiven Gesellschaftskritik.

Das zweite Duell des Abends bestreiten zwei Moderatoren, die sonst eher durch gute Teamarbeit auffallen: Seit 2018 führen Daniel Hartwich und Victoria Swarovski gemeinsam durch die Tanzshow „Let's Dance“ und sind als unterhaltsames und schlagfertiges Duo vor der Kamera bekannt. Jetzt treten sie gegeneinander an. Wer legt die bessere Performance auf dem Rateparkett hin?

Mit seinem unverwechselbaren Sprachstil und seiner Situationskomik zählt Paul Panzer seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Comedians. Als erprobter „Wer weiß denn sowas?“-Allstar trifft er nun zum ausgiebigen XXL-Wettraten auf Komikerkollegin, Schauspielerin und Familientherapeutin Cordula Stratmann. Wer hat beim Quizzen die Nase vorn?

Mehr zur Sendung

In drei spannenden und unterhaltsamen Runden raten die Teams um die beiden Ratekapitäne Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring wieder um Bares für ihre Unterstützer unter den Zuschauerinnen und Zuschauern, die zuvor auf das richtige Siegerteam gesetzt haben. Der erspielte Gewinn wird am Ende jeder Runde aufgeteilt. Nur die beiden Prominenten, die sich in ihrer Vorrunde und auf dem „heißen Stuhl“ durchsetzen, haben im Finale die Chance, um 50.000 Euro für einen guten Zweck zu spielen. Auch diesmal haben bei den spannenden und lustigen Rateduellen tierische Stargäste eine wichtige Rolle und aufwendige Live-Experimente im Studio liefern den prominenten Mitspielerinnen und Mitspielern die erstaunlichen Erklärungen zur Auflösung einiger kniffliger Fragen.