Spatenstich für den Zentralbau der Klinik Favoriten mit 65.000 m² Nutzfläche

Wien (OTS) -

Mit dem heutigen Spatenstich für den neuen Zentralbau startet in der Klinik Favoriten eines der größten Bauprojekte des Wiener Gesundheitsverbundes. Der Neubau wird künftig zentrale medizinische Leistungen unter einem Dach bündeln und damit das Herzstück des Standorts bilden. Der erste Bauabschnitt soll 2030 in Betrieb gehen, die Gesamtfertigstellung ist bis 2035 geplant.

„Mit diesem Großprojekt entwickeln wir den Standort gezielt weiter: Wir ermöglichen kürzere Wege, fördern eine enge Zusammenarbeit der Fachbereiche und stellen eine optimale Patient*innen-Versorgung auch in Zukunft sicher - und das auf 65.000 m² Nutzfläche. Das entspricht rund 9 Fußball-Feldern“, erklärt Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes.

Zentrale medizinische Leistungen künftig unter einem Dach

Der Zentralbau integriert 8 der bestehenden Pavillons. Zu den vielen Abteilungen, Ambulanzen und weiteren Funktionsbereichen zählen etwa eine neu etablierte Zentrale Notaufnahme, Intensivmedizin, Nierenheilkunde, Psychosomatik und Diabetologie, Infektions- und Tropenmedizin, Kardiologie, Neurologie sowie die Lungenheilkunde.

Insgesamt 400 Betten in modernen Ein- und Zweibettzimmern mit hoher Aufenthaltsqualität sorgen für mehr Komfort, zudem erleichtern klare Strukturen und zeitgemäße Arbeitsumgebungen die Organisation des Klinikalltags.

„Es handelt sich um eines der wichtigsten Bauprojekte in der Geschichte der Klinik Favoriten. Besonders in der neuen Zentralen Notaufnahme profitieren Patient*innen von noch besser abgestimmten Abläufen – vom Erstkontakt bis zur weiteren Behandlung“, betont Sabine Schmaldienst, Leiterin der 1. Medizinischen Abteilung der Klinik Favoriten. Auch in der Zentralen Notaufnahme, die die aktuelle internistische Notaufnahme deutlich erweitern wird, prägen kürzere Wege und klare Strukturen das zukunftsorientierte Versorgungskonzept maßgeblich mit.

Beeindruckende Dimensionen und starke Vernetzung

Mit neun Ebenen und einem Bau-Volumen von rund 255.000 m³ wartet das Gebäude einerseits mit beeindruckenden Dimensionen auf und wird andererseits wie ein Puzzleteil in gewachsene Strukturen eingesetzt.

So ist der Zentralbau eng mit bestehenden Gebäuden am Areal verbunden. Etwa mit dem 2016 eröffneten Mutter-Kind-Zentrum. Ergänzend ist er über unterirdische Versorgungsgänge mit Einrichtungen wie dem Labor vernetzt und damit funktional in das gesamte Areal integriert.

Der Bau erfolgt in mehreren Etappen bei laufendem Klinikbetrieb. Während der gesamten Bauzeit bleibt die medizinische Versorgung für Patient*innen uneingeschränkt aufrecht.

„Moderne Medizin braucht moderne Infrastruktur – und genau dafür steht dieses Bauprojekt. Hier verbinden wir medizinische Funktionalität mit ausgeklügelter Architektur und nachhaltiger Bauweise. Großzügige Atrien bringen Tageslicht tief ins Gebäude, klare Wegeführungen erleichtern die Orientierung und moderne Raumkonzepte unterstützen die täglichen Abläufe der Teams“, sagt Michael Lischent, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH, die für die Planung und Umsetzung von Bauprojekten im Wiener Gesundheitsverbund verantwortlich ist.

Investition in die Gesundheitsversorgung einer wachsenden Stadt

„Wien wächst kontinuierlich – und damit auch der Bedarf an modernen und leistungsfähigen Gesundheitseinrichtungen. Mit dem Zentralbau der Klinik Favoriten schaffen wir die Voraussetzungen für eine zukunftsfitte medizinische Versorgung am Standort und in der Region“, betont Andrea Mautz, Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Wiener Gemeinderat.

„Die letzten Monate haben gezeigt, wie viel positive Dynamik sich im Wiener Gesundheitswesen befindet. Der neue Zentralbau der Klinik Favoriten ist dabei der nächste Meilenstein: Wir schaffen ein Spital der kurzen Wege, das die Patientenversorgung effizienter macht und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen für das gesamte Krankenhauspersonal spürbar verbessert“, betonte die Gesundheitssprecherin der Neos, Jing Hu.

Schritt für Schritt entsteht ein modernes Gesamtbild für die Klinik Favoriten – und ein wichtiger Baustein für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Süden Wiens.

Service-Link:

Bauprojekte des Wiener Gesundheitsverbundes:

https://bauprojekte.gesundheitsverbund.at/

Bildmaterial auf Anfrage.