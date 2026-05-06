"Tuesday Nightskating" startet in die neue Saison

St. Pölten (OTS) -

Das „Tuesday Nightskating“ ist zurück und bringt auch heuer Bewegung, Musik und gute Laune auf Niederösterreichs Straßen. Von Mai bis August stehen die Dienstagabende wieder ganz im Zeichen des Rollsports. Ob mit Freunden, Kollegen oder der ganzen Familie – das Skaten durch die Innenstadt ist ein sportliches Vergnügen, das gemeinsam noch mehr Spaß macht. Neben Wr. Neustadt und St. Pölten stehen nach der Premiere im vergangenen Jahr auch heuer Ausfahrten in Ternitz und Amstetten auf dem Programm. Der offizielle Startschuss fällt am 26. Mai mit der ersten Ausfahrt in St. Pölten unter dem Motto „PartyaNÖmals“.

„Beim Tuesday Nightskating wird Sport zum großen Gemeinschaftserlebnis für alle Generationen. Das Projekt ist ein kostenloses Bewegungsangebot für die ganze Familie, das gleichzeitig auf die wertvolle Arbeit unserer Skating-Vereine in Niederösterreich aufmerksam macht. Es leistet einen wertvollen Beitrag zur Gesundheitsförderung und der Stärkung des Zusammenhalts. Dank der Unterstützung unserer Partner sowie durch das Rote Kreuz und die Polizei, schaffen wir nicht nur ein unterhaltsames, sondern auch ein sicheres Angebot“, so Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die Teilnahme an Tuesday Nightskating ist kostenlos. Treffpunkt ist immer um 19 Uhr, um jeweils 19 Uhr 30 starten die gemeinsamen Ausfahrten. Ein mobiler DJ-Wagen sorgt für den richtigen Beat und schwungvolle Musik. Auch für eine kleine Stärkung während der Ausfahrten ist gesorgt.

Damit einem gefahrlosen Vergnügen nichts im Weg steht, ist die Teilnahme mit dem Fahrrad aus Sicherheitsgründen nur für eine Begleitperson pro Kind (bis zwölf Jahre) möglich. Skateboards, Longboards & Co. sind nur mit Fangriemen erlaubt. Für Groß und Klein wird außerdem die passende Schutzausrüstung zum Inlineskaten und selbstverständlich das gegenseitige aufeinander Rücksicht nehmen empfohlen.

Um Unfällen und Verletzungen vorzubeugen, werden die Teilnehmer jedes Mal von einer Polizeieskorte, ausgebildeten Rolling Guards und dem Roten Kreuz begleitet.

Wer immer auf dem Rollenden bleiben möchte, ist in der WhatsApp-Community von Tuesday Nightskating bestens aufgehoben. Dort werden alle Informationen rund um die Ausfahren, News und etwaige kurzfristige Absagemeldungen bei Schlechtwetter auf kürzestem Wege kommuniziert.

Alle Termine und Infos online auf www.sportlandnoe.at/projekte/tuesday-nightskating/

Nähere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon 02742/9000-19876, E-Mail [email protected]