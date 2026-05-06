mucki® x Niemetz Schwedenbomben: Kultgeschmack trifft auf funktionale Ernährung

Wien (OTS) -

Mit einer außergewöhnlichen Kooperation setzen das Start-up AnovonA & mucki GmbH und die Heidi Chocolat AG als Hersteller der Niemetz Schwedenbomben® neue Impulse im Bereich funktionaler Ernährung: Der mucki Protein Schwedenbomben Drink vereint den unverwechselbaren Geschmack der beliebten Kultmarke mit den Ansprüchen moderner, bewusster Ernährung.

Der Drink kombiniert den klassischen Schoko-Kokos-Schaumkuss-Geschmack mit einem klaren funktionalen Mehrwert: 40 g Premium-Protein pro 500-ml-Drink, fettfrei, laktosefrei und ohne zugesetzten Zucker. Hergestellt wird das Produkt in Salzburg mit hochwertiger Alpenmilch von österreichischen Bergbauern.



Nicht nur für das Jungunternehmen, sondern auch für den beliebten Traditionshersteller Niemetz Schwedenbomben ist die Zusammenarbeit ein besonderer Schritt: „Mit mucki haben wir einen Partner gefunden, der denselben Anspruch an Qualität und Geschmack teilt wie wir. Dieser Drink zeigt, dass der Schwedenbomben-Geschmack auch als funktionaler Begleiter im Alltag eine neue Rolle spielen kann“, so Alexander Grund, Geschäftsführer von Niemetz Schwedenbomben.

„Der Anspruch von mucki ist es, dass Lebensmittel mehr können sollen und Gesundheit mit echtem Genuss zu verbinden! Gemeinsam mit Niemetz und der SalzburgMilch ist es uns gelungen, einen beliebten Klassiker in ein modernes Produkt mit klarem Mehrwert zu übersetzen,“ so der mucki Gründer und Geschäftsführer Dr. med. univ. Alexander Novotny und erklärt weiter, „Das ist süße Lebensfreude ohne Kompromisse bei der Qualität oder den Nährwerten“.



Das Ergebnis ist ein Produkt, das Genuss, Qualität, Regionalität, Tradition und moderne Funktionalität in einer neuen Form vereint – und damit sowohl bestehende Fans als auch neue Zielgruppen anspricht.

Über mucki®

mucki® steht für eine neue Generation von Proteinprodukten und Freude am Sport. Entwickelt mit der wissenschaftlichen Expertise von Dr. med. univ. Alexander Novotny und hergestellt aus Premium-Zutaten, verfolgt die Marke das Ziel, die Ansprüche an einen gesunden Lebensstil mit höchstem Genuss zu verbinden. Die AnovonA & mucki Gruppe hat ihren Sitz in Laufen an der Salzach und in Wien. Mehr unter https://mucki-protein.com/

Über Niemetz Schwedenbomben®

1926 erfand der Wiener Zuckerbäckermeister und Patissier Walter Niemetz gemeinsam mit Ehefrau Johanna die berühmten Schwedenbomben. Die Schokoschaumküsse aus dem Traditionshaus Niemetz sind am österreichischen Markt führend. Per 14. Juni 2013 erfolgte die nahtlose Übernahme des Traditionsunternehmens durch die Heidi Chocolat AG. Seit 2015 befindet sich die Produktion am neuen Standort in Wiener Neudorf. Mehr unter https://niemetz.at/