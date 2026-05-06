Eurovision Song Contest 2026: Vier Ausgaben von ORF-III-„Kultur Heute Spezial“ aus dem Glasstudio am Wiener Rathausplatz

Wien (OTS) -

Im Rahmen des mehr als 100 Stunden umfassenden Programmschwerpunkts zum Eurovision Song Contest 2026 (Details unter presse.ORF.at) gestaltet ORF III vier Spezialausgaben seines werktäglichen Magazins „Kultur Heute“, die von Montag, dem 11., bis Freitag, den 15. Mai (ausgenommen am Feiertag), live aus dem gläsernen ESC-Studio am Wiener Rathaus gesendet werden. Jeweils um 19.40 Uhr (auch auf ORF ON) widmet sich das Format dem musikalischen Großereignis aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Zum Auftakt am Montag, dem 11. Mai, stehen neben den aktuellen politischen Dimensionen des Wettbewerbs auch ehemalige österreichische Beiträge im Mittelpunkt. Zu Gast im Studio sind der ehemalige ESC-Teilnehmer Thomas Forstner, ebenso wie mit Nienke Latten und Vincent Bueno zwei der Stars des ab 20.15 Uhr in ORF III und 3sat live-zeitversetzt übertragenen Konzerts „Musical meets Song Contest“ der Vereinigten Bühnen Wien. In dieser musikalischen Zeitreise durch 70 Jahre ESC glänzen auch weitere Musicalgrößen wir etwas Anna Milva Gomes und „Falco“-Star Moritz Mausser.

Am Dienstag, dem 12. Mai, begrüßt „Kultur Heute Spezial“ weitere ehemalige ESC-Teilnehmer, darunter Manuel Ortega, Gary Lux sowie Vorjahressieger Johannes Pietsch alias JJ: Außerdem nimmt sich Österreichs diesjähriger Starter COSMÓ Zeit für einen Besuch.

Am Mittwoch, dem 13. Mai, spricht Entertainerin Lizzy Engstler über ihre persönlichen ESC-Erinnerungen und die Faszination des Wettbewerbs.

Zum Abschluss der „Kultur Heute“-ESC-Woche am Freitag, dem 15. Mai, blicken ehemalige Moderatorinnen des Bewerbs auf ihre Erfahrungen zurück, während im Studio die letzten Analysen zum bevorstehenden Grand Final stattfinden: Wer hat es ins Finale geschafft, wer gilt als Favorit? Weiters sind auch die Sicherheitsvorkehrungen rund um den internationalen Großevent Thema, dazu geben Verantwortliche Einblicke hinter die Kulissen.