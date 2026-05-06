Big Blue Marble auf der ANGA COM: TV as a Service im Fokus

Wien (OTS) -

Wenn sich vom 19. bis 21. Mai die Breitband- und Medienbranche auf der ANGA COM in Köln trifft, ist Big Blue Marble mittendrin. Der internationale Broadcast- und Streaming-Experte setzt dabei auf Stand 7 in Halle B30 einen klaren Schwerpunkt: die skalierbare TV as a Service-Plattform, mit der Kabelnetz- und Glasfaserbetreiber in Deutschland moderne TV- und Entertainment-Angebote in Broadcast-Qualität schnell, kosteneffizient und hochverfügbar realisieren können.

„Mit unserem Auftritt auf der ANGA COM schlagen wir das nächste Kapitel unserer Marktoffensive in Deutschland auf“, sagt Michael Wagenhofer, CEO von Big Blue Marble. „Nach dem erfolgreichen Launch von TV as a Service zum Jahresbeginn ist Köln für uns der logische nächste Schritt, um noch näher an Kabelnetz- und Glasfaserbetreiber heranzurücken und zu zeigen, wie wir Streaming auf Broadcast-Niveau in den deutschen Markt bringen.“

TV as a Service – All-in-One-Plattform für TV-Erlebnis im eigenen Markenuniversum

Die TV-as-a-Service-Plattform von Big Blue Marble wird als vollständig gemanagter Service bereitgestellt und bündelt alle wesentlichen Bausteine für ein zeitgemäßes TV-Angebot – von Signalbereitstellung, Encoding und Content-Rechten über ein App-Ökosystem und Set-Top-Boxen bis hin zu OTT-Ausspielung, Analytics und Abrechnung. Hohe Erstinvestitionskosten entfallen, abgerechnet wird im transparenten Abo-Modell, was besonders für regionale und mittelständische Netzbetreiber attraktiv ist, die keine eigene Plattform entwickeln wollen.

Das Look & Feel der Oberfläche lässt sich komplett im Corporate Design des jeweiligen Netzbetreibers gestalten. Auf Android-TV-basierten Set-Top-Boxen mit Custom Launcher und einer breiten Unterstützung von Big Screen-Plattformen erleben Endkundinnen und Endkunden ein einheitliches, intuitives und personalisierbares TV-Erlebnis inklusive Live-TV, On-Demand-Inhalten, Mediatheken und nahtloser Integration von Streaming-Apps internationaler Anbieter wie Netflix oder Disney.

Streaming in Broadcast-Qualität

Neben TV as a Service gibt Big Blue Marble auf der ANGA COM zudem einen Einblick in Custom Streaming Plattformen und in alle Tools, die für die Verarbeitung und Übertragung von Streaming-Inhalten wichtig sind. Dazu zählen leistungsstarke Content-Delivery-Infrastrukturen, Multi-DRM, Tokenisierung, Forensic Watermarking und weitere Sicherheitsmechanismen, mit denen sich hochwertige Inhalte zuverlässig schützen und zugleich in Broadcast-Qualität ausspielen lassen. Damit adressiert Big Blue Marble nicht nur klassische Netzbetreiber, sondern auch Broadcaster, Content-Plattformen, Sportverbände oder Kulturinstitutionen, die ihre Videoangebote skalierbar und sicher an ein wachsendes Streaming-Publikum bringen wollen.

Zudem zeigen Barbara Antensteiner-Dietl, Sales Manager, und Christoph Greiner, Head of Productmanagement bei Big Blue Marble, am 19. Mai um 12:30 Uhr auf der Innovation Stage, was sich alles aus TV as a Service herausholen lässt. Unter dem Titel „Wachstum mit TV as a Service durch nutzerzentrierte Innovationen und Premium-Content-Bundles“ wird präsentiert, wie Netzbetreiber mit einem modernen TV-Angebot, das konsequent auf Kundenbedürfnisse und attraktive Inhalte ausgerichtet ist, ihr Wachstumspotenzial heben und sich im Wettbewerb klar differenzieren können.

Weiterer Meilenstein im deutschen Markt

Mit dem Messeauftritt in Köln führt Big Blue Marble seine Anfang 2026 gestartete Marktoffensive für TV as a Service in Deutschland konsequent fort. Nach dem offiziellen Markteintritt im Jänner und der Präsenz auf den fiberdays setzt das Unternehmen auf der ANGA COM ein weiteres klares Signal in Richtung deutscher Kabelnetz- und Glasfaserbetreiber.

„Deutschland ist für uns ein strategischer Kernmarkt“, betont Wagenhofer. „Die ANGA COM bietet uns die ideale Bühne, um mit bestehenden und neuen Partnern über zukunftssichere TV-Ökosysteme zu sprechen und zu zeigen, was unsere Lösungen wirklich können.“

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

https://www.bigbluemarble.com