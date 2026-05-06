"Unsere Finanzkonferenz ist ein Etappensieg"

Wien (OTS) -

"Was uns Freude macht, machen wir lieber – und meistens auch besser”, ist Dr. Marietta Babos, Botschafterin für die finanzielle Selbstbestimmung von Frauen, überzeugt. Um Freude am Finanzthema zu wecken, konzipierte sie mit dem Damensache Verein die erste unabhängige Finanzkonferenz für Frauen, die umfassend informieren und Mut machen soll – in einem inspirierenden Rahmen mit Gleichgesinnten. Am 5. Mai 2026, dem Tag der finanziellen Selbstbestimmung von Frauen, fand der zweite Damensache Day erneut im ausverkauften Wiener Palais Eschenbach statt.

Das Ziel: Finanzielle Freiheit für Frauen

„Der Erfolg des Damensache Days ist ein Etappensieg, der mich sehr freut: Hier kommen Frauen zusammen, um sich in verschiedenen Bereichen weiterzubilden, die es für ihre finanzielle Freiheit braucht und um sich untereinander auszutauschen“, sagt Initiatorin Dr. Marietta Babos. Das ganztägige Programm beinhaltete Vorträge und Keynotes rund um Vermögensaufbau, Vorsorge und finanzielle Unabhängigkeit. In ihrer Eröffnungsrede erklärte Dr. Babos anhand des von ihr entwickelten Damensache-Spiegels, warum Frauen anders vorsorgen müssen als Männer: Unterbrochene Erwerbsbiografien durch Care-Arbeit und eine höhere Lebenserwartung führen zu einer deutlich größeren Pensionslücke. „Bei Frauen klaffen letztes Einkommen und staatliche Pension durchschnittlich um 52 Prozent auseinander. Wir sind hier, um Lösungen aufzuzeigen“, betonte sie.

Der erste Schritt: Umsetzung vor Ort

Kapitalmarktexperte Univ. Doz. DDr. Peter Ladreiter warnte davor, Vermögen ausschließlich am Sparbuch zu parken: „Österreich spart sich arm.“ Vermögensaufbau brauche Disziplin, Strategie und einen langfristigen Blick auf Kapitalmärkte. Einen besonders praxisnahen Moment gab es, als Teilnehmerinnen mithilfe des für damensache.at entwickelten Zukunftsrechners ihre persönliche Pensionslücke direkt vor Ort berechnen konnten. Babos betonte dabei: „Wer seine Pensionslücke kennt, konsequent handelt und strategisch investiert, kann finanzielle Selbstbestimmung erreichen.“

Weitere Deep Dives widmeten sich unter anderem Staatsanleihen, nachhaltigen Investments, Gold, Immobilien, Erbrecht und Vermögensweitergabe. Ergänzt wurde das Programm durch Keynotes zu Selbstwert, Frauengesundheit und Verhandlungsstrategien.

Ein emotionaler Höhepunkt war der Round Table „Frauenherzen schlagen anders“, der auf gesundheitliche Risiken aufmerksam machte: Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache bei Frauen in Österreich. Für ein unterhaltsames Finale sorgte die Gehaltsverhandlungscoachin und Autorin Dr. Ingeborg Rauchberger – mit einer pointenreichen Keynote, gespickt mit praktisch anwendbaren Tipps.

Die Fortsetzung steht bereits fest: Der Damensache Day III findet am 5. Mai 2027, am Tag der finanzielle Selbstbestimmung von Frauen, statt.

Weitere Informationen: www.damensacheday.at