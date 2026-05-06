TU Wien Academy sichert sich zwei Spitzenplätze im MBA-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN

Wien (OTS) -

Die TU Wien Academy for Continuing Education zählt auch 2026 zu den führenden MBA-Anbietern Österreichs. Im aktuellen MBA-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erreicht sie gleich zwei Spitzenplatzierungen: In der Kategorie Professional MBA-Anbieter belegt die TU Wien Academy den 1. Platz, in der Kategorie Executive MBA-Anbieter den 2. Platz.

Bei den Professional MBA-Anbietern liegt die TU Wien Academy mit 67 Prozent Bekanntheit und 46 Prozent Empfehlung an der Spitze des Rankings. Auch im Bereich Executive MBA zählt sie zur Spitzengruppe: Mit 56 Prozent Bekanntheit und 42 Prozent Empfehlung erreicht die TU Wien Academy den zweiten Rang.

Die Ergebnisse unterstreichen die starke Position der TU Wien Academy im Bereich postgradualer Management- und Führungskräfteentwicklung. Ihre MBA-Programme verbinden technologische Expertise mit wirtschaftlicher Kompetenz und Leadership-Entwicklung – ein Ansatz, der gerade in Zeiten tiefgreifender Veränderungen an Bedeutung gewinnt. Wolfgang H. Güttel, Dekan der TU Wien Academy for Continuing Education, betont: „Geopolitische Verwerfungen, technologische Umbrüche, volatile Märkte. Die Herausforderungen für Führungskräfte sind so komplex wie selten zuvor. Wer in diesem Umfeld bestehen will, braucht mehr als Erfahrung. Es braucht die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Führungsexpertise.“

Mit den beiden Top-Platzierungen bestätigt die TU Wien Academy ihre Rolle als einer der sichtbarsten und am häufigsten empfohlenen Anbieter berufsbegleitender MBA-Programme in Österreich. Die Rankings zeigen zugleich, dass praxisnahe Weiterbildung an der Schnittstelle von Technologie, Management und Führung für Unternehmen und Führungskräfte einen hohen Stellenwert besitzt.