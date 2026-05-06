Vom Traditionsplatz zur modernen Arena: Zeitraffervideo zeigt Neubau des Sport-Club-Stadions

Wien (OTS) -

Der umfassende Neubau des Sport-Club-Stadions in Hernals zählt zu den prägendsten Sportinfrastrukturprojekten der vergangenen Jahre in Wien. In nur eineinhalb Jahren wurde der traditionsreiche Sport-Club-Platz in der Alszeile zu einem modernen, nachhaltigen und multifunktionalen Stadion weiterentwickelt. Ein nun fertiggestelltes Zeitraffervideo dokumentiert eindrucksvoll die Transformation vom Abbruch bis zur fertigen Arena.

Das neue Stadion bietet rund 5.600 Zuschauer*innen Platz, erfüllt den Standard der UEFA-Kategorie 2 und ist damit auch für internationale Bewerbe geeignet. Neben der neuen Haupt- und Friedhofstribüne wurde die bestehende Südtribüne umfassend saniert. Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, LED-Flutlicht und Dachbegrünungen sorgen für einen energieeffizienten Betrieb.

Sportstadtrat Peter Hacker: „Wien baut große Stadien und investiert gleichzeitig gezielt in die Infrastruktur vieler kleinerer Vereine. Genau diese Kombination macht unsere Sportstadt stark. Mit Projekten wie dem Sport-Club-Stadion und den vielen erneuerten Vereinssportanlagen schaffen wir nachhaltige und leistbare Sportstätten für alle – vom Spitzensport bis zum Unterhaus.“

Zum Video: Zeitraffer Stadionbau Wiener Sport-Club

Sportstättenoffensive für ganz Wien

Der Stadionbau in der Alszeile ist Teil der umfassenden Wiener Sportstättenoffensive im Rahmen von „Sport.Wien.2030“. Mit einem Investitionsvolumen von rund 400 Millionen Euro werden bestehende Anlagen saniert, neue Sportstätten errichtet und damit langfristig attraktive und klimafitte Bewegungsräume für die Bevölkerung geschaffen.

Zentrales Element dabei ist das Vereinssportanlagen-Sanierungsprogramm (SPOSA), mit dem seit 2022 bestehende Anlagen in ganz Wien modernisiert werden. In der ersten Phase wurden bereits 24 Vereinssportanlagen erneuert, in der laufenden zweiten Phase stehen weitere 29 Projekte auf dem Programm. Ziel ist es, Sportstätten für Breiten-, Leistungs- und Spitzensport gleichermaßen weiterzuentwickeln und langfristig attraktive Bewegungsräume für die Wiener Bevölkerung zu schaffen.

Neben der baulichen Modernisierung werden im Rahmen von SPOSA zusätzliche Sportflächen geschaffen, bestehende Anlagen erweitert und neue Nutzungen ermöglicht. Der Klimaschutz spielt dabei eine zentrale Rolle: Im Zuge der Initiative „Raus aus Gas“ werden die Sportanlagen auf erneuerbare Energiesysteme umgestellt. Wärmepumpen, Photovoltaik, LED-Beleuchtung sowie Begrünungs- und Beschattungsmaßnahmen sorgen für energieeffiziente und ressourcenschonende Sportstätten.