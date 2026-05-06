  • 06.05.2026, 08:55:02
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Kinderwelt Burgenland baut Angebote aus

Mehr Angebote, verlässliche Betreuung und eine klare Stimme für Kinderrechte

Wir wollen konkrete Angebote schaffen und vor allem das Bewusstsein dafür stärken, was Kinder wirklich brauchen, um gut aufwachsen zu können

Landesobmann Thomas Otrok

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Eisenstadt (OTS) - 

Die Kinderwelt Burgenland richtet den Blick nach vorne: Nach einer organisatorischen Neuaufstellung unter Landesobmann Thomas Otrok setzt die Organisation verstärkt auf den Ausbau konkreter Angebote für Kinder und Familien im Burgenland.

Im Mittelpunkt steht insbesondere die professionelle Kinderbetreuung bei Veranstaltungen. Die Kinderwelt bietet hier ein umfassendes Paket. Von kreativen Spielstationen über betreute Programme bis hin zu altersgerechten Erlebnisangeboten. Gemeinden, Vereine und Veranstalter erhalten damit eine verlässliche und qualitativ hochwertige Betreuungslösung.

Ziel ist es, sichere Räume zu schaffen, in denen Kinder spielen, lernen und sich entfalten können. Gemeinsame Erlebnisse, die gleichzeitig soziale Kompetenzen stärken, stehen dabei im Zentrum.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der stärkeren Sichtbarkeit von Kinderrechten. Die Kinderwelt versteht sich als klare Stimme für Kinder im Burgenland und möchte deren Bedürfnisse verstärkt in den öffentlichen Diskurs einbringen.

Wir wollen konkrete Angebote schaffen und vor allem das Bewusstsein dafür stärken, was Kinder wirklich brauchen, um gut aufwachsen zu können“, so Landesobmann Thomas Otrok.

Mit diesem klaren Fokus startet die Kinderwelt Burgenland in eine neue Phase – praxisnah, engagiert und mit einem starken Angebot für die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft.

Rückfragen & Kontakt

Kinderwelt Burgenland
Thomas Otrok
Telefon: 0664 1212 635
E-Mail: [email protected]

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