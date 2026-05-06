  • 06.05.2026, 07:30:32
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REMINDER: Fototermin mit Statements Allianz für einen fairen Beitrag der Reichsten

Wien (OTS) - 

Beschäftigte und Konsument:innen tragen in Österreich den Hauptteil der Finanzierung des Sozialstaats. Reiche steuern nur sehr wenig bei. Diese Ungerechtigkeit wird auch durch das Doppelbudget 2027/28 nicht beseitigt, da offensichtlich erneut die Chance vergeben wird, höhere vermögensbezogene Steuern einzuführen. Die Allianz für einen fairen Beitrag der Reichsten, bestehend aus mehr als 50 Organisationen, lädt daher die Vertreter:innen der Medien zu einem Fototermin mit Statements vor dem Bundeskanzleramt ein, um ihre Forderungen zu erneuern und auf bestehende Ungleichgewichte in Form einer Resolution aufmerksam zu machen. Es sprechen:

Helene Schuberth, ÖGB-Bundesgeschäftsführerin

Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer Volkshilfe Österreich

Matthias Schnetzer, Chefökonom AK Wien

Lena Gerdes, Geschäftsführerin Attac Österreich

Alexandra Strickner, Geschäftsführerin GLOBAL 2000

Alexander Pollak, SOS Mitmensch

Donnerstag, 7. Mai 2026, 12.30 Uhr

Ballhausplatz 2, 1010 Wien

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen. Interviewmöglichkeiten vor Ort.

Bitte um Anmeldung unter:

AK Wien

Michaela Lexa-Frank

+43 664 8454166

ÖGB

Peter Leinfellner

+ 43 650 3636399

Volkshilfe Österreich

Ruth Schink

+ 43 676 83402222

Attac Österreich

David Walch

+43 650 5440010

Rückfragen & Kontakt

AK Wien - Kommunikation
Mag. Michaela Lexa-Frank
Telefon: +43 664 8454166
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