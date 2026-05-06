- 06.05.2026, 07:30:32
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REMINDER: Fototermin mit Statements Allianz für einen fairen Beitrag der Reichsten
Beschäftigte und Konsument:innen tragen in Österreich den Hauptteil der Finanzierung des Sozialstaats. Reiche steuern nur sehr wenig bei. Diese Ungerechtigkeit wird auch durch das Doppelbudget 2027/28 nicht beseitigt, da offensichtlich erneut die Chance vergeben wird, höhere vermögensbezogene Steuern einzuführen. Die Allianz für einen fairen Beitrag der Reichsten, bestehend aus mehr als 50 Organisationen, lädt daher die Vertreter:innen der Medien zu einem Fototermin mit Statements vor dem Bundeskanzleramt ein, um ihre Forderungen zu erneuern und auf bestehende Ungleichgewichte in Form einer Resolution aufmerksam zu machen. Es sprechen:
Helene Schuberth, ÖGB-Bundesgeschäftsführerin
Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer Volkshilfe Österreich
Matthias Schnetzer, Chefökonom AK Wien
Lena Gerdes, Geschäftsführerin Attac Österreich
Alexandra Strickner, Geschäftsführerin GLOBAL 2000
Alexander Pollak, SOS Mitmensch
Donnerstag, 7. Mai 2026, 12.30 Uhr
Ballhausplatz 2, 1010 Wien
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen. Interviewmöglichkeiten vor Ort.
Bitte um Anmeldung unter:
AK Wien
Michaela Lexa-Frank
+43 664 8454166
ÖGB
Peter Leinfellner
+ 43 650 3636399
Volkshilfe Österreich
Ruth Schink
+ 43 676 83402222
Attac Österreich
David Walch
+43 650 5440010
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Mag. Michaela Lexa-Frank
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