Hochschule Campus Wien: Call for Papers zur GMW-Jahrestagung 2026 gestartet

Wien (OTS) -

Die Hochschule Campus Wien lädt zur Einreichung von Beiträgen für die Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) 2026 ein. Die renommierte Fachtagung findet von 21. bis 23. September 2026 an der Hochschule Campus Wien statt und wird durch einen zusätzlichen Online-Track ergänzt.

Unter dem Motto „Lebenslanges Lernen und akademische Praxis in Zeiten von KI: Organisationale, soziale und didaktische Transformation“ widmet sich die Tagung den weitreichenden Veränderungen, die durch generative Künstliche Intelligenz und digitale Technologien in Hochschulen ausgelöst werden. Im Fokus stehen innovative Ansätze in Lehre, Forschung und Hochschulorganisation.



Die Jahrestagung der GMW setzt vier zentrale Themenschwerpunkte:

Organisation: Strategien und Strukturen zur Begleitung von Transformationsprozessen, einschließlich Qualifizierung im Umgang mit KI und Umsetzung regulatorischer Anforderungen wie dem EU AI Act.

Strategien und Strukturen zur Begleitung von Transformationsprozessen, einschließlich Qualifizierung im Umgang mit KI und Umsetzung regulatorischer Anforderungen wie dem EU AI Act. Lehre: Neue didaktische Konzepte, Prüfungsformate und Lehrhaltungen im Kontext generativer KI.

Neue didaktische Konzepte, Prüfungsformate und Lehrhaltungen im Kontext generativer KI. Forschung: Methodische, ethische und rechtliche Fragen beim Einsatz von KI sowie Perspektiven forschungsorientierten Lehrens und Lernens.

Methodische, ethische und rechtliche Fragen beim Einsatz von KI sowie Perspektiven forschungsorientierten Lehrens und Lernens. Elementarbildung: Chancen und Herausforderungen digitaler Medien und KI in frühen Bildungsprozessen (in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Wien).

Für die Einreichung stehen verschiedene Formate zur Verfügung: Full Papers, Short Papers, Poster mit Short Paper sowie Workshops im Rahmen des Pre-Conference-Tages oder der Haupttagung. Alle Beiträge durchlaufen ein Double-Blind-Review-Verfahren und werden im Tagungsband veröffentlicht. Eine Teilnahme als Vortragende*r ist sowohl vor Ort als auch online möglich.

Wichtige Fristen im Überblick:

Einreichung von Beiträgen: Bis 31. Mai 2026

Benachrichtigung über Annahme: Ab 30. Juni 2026

Abgabe der finalen Beiträge: 31. Juli 2026

Tagung an der Hochschule Campus Wien: 21. bis 23. September 2026

„Die Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft bietet eine wichtige Plattform, um die Rolle von Hochschulen in einer sich durch Künstliche Intelligenz grundlegend wandelnden Gesellschaft kritisch zu reflektieren und aktiv zu gestalten. Es geht nicht nur um technologische Innovation, sondern um die Weiterentwicklung akademischer Praxis in ihrer ganzen Breite“, betont die Vizerektorin für Lehre und Internationales der Hochschule Campus Wien, Evelyn Süss-Stepancik.

„Mit der Tagung schaffen wir einen Raum für den strukturierten Austausch zwischen Forschung, Lehre und Hochschulmanagement. Unser Ziel ist es, konkrete Lösungsansätze sichtbar zu machen und die Umsetzung innovativer Konzepte im Hochschulalltag zu unterstützen“, ergänzt Christopher Hanzl, Leiter des Teaching Support Centers der Hochschule Campus Wien, der die Tagung mit seinem Team organisiert.

Die Hochschule Campus Wien freut sich auf vielfältige Einreichungen aus dem deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Weitere Informationen zur Tagung hier.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.hcw.ac.at/pressroom